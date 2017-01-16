Банк заплатил Смольному за подрядчика, который не достроил Поклонногорский путепровод

Банк «Санкт-Петербург» вернул в бюджет города 535 миллионов рублей за неисполнение контракта по строительству Поклонногорского путепровода.

Финансово-кредитная организация выдала банковскую гарантию компании «Мостоотряд №19», которая так и не выполнила свои обязательства по строительству. О том, что Банк «Санкт-Петербург» вернул за подрядчика почти полмиллиарда рублей, сообщает пресс-служба комитета по развитию транспортной инфраструктуры СПб.

«Решение о взыскании с банка задолженности по банковской гарантии принял Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленобласти», – уточняют в КРТИ.

Речь, напомним, идет о давнем госконтракте на достройку путепровода в створе Поклонногорской улицы через железнодорожные пути Выборгского направления. Контракт на строительство первой очереди (сумма – 1,9 млрд рублей) путепровода был заключен между КРТИ и компанией «Мостотряд №19». В 2014 году подрядчик на продолжение работ получил авансом 570 миллионов рублей. Гарантом выступил Банк «Санкт-Петербург», который должен был возместить заказчику сумму аванса, если «Мостоотряд №19» нарушит условия контракта.

«В августе 2015 года в связи с непогашением аванса «Мостоотрядом №19» в банк было направлено требование о выплате гарантии в размере 535 миллионов рублей. По формальным признакам банк в выплате отказал», – сообщили в пресс-службе КРТИ. Спор Смольного и банка дошел до арбитража, суд исковое заявление удовлетворил в полном объеме.

Напомним, строительство на Поклонногорской улице началось еще в 2012 году. Подрядчик из 1,9 миллиарда рублей успел освоить только 1 миллиард, после чего ушел с рынка. Работы застопорились, а Смольный привлек другого контрагента – АО «СП «Возрождение». Компания Игоря Букато взялась за перенос инженерных сетей и консервацию стройки. Летом 2016 года «Возрождение» выиграло конкурс на завершение строительства путепровода в створе Поклонногорской улицы. К этому моменту стоимость контракта составила 1,4 млрд рублей. «Возрождение» планирует завершить работы в 3 квартале 2018 года. При этом ранее в КРТИ сообщали, что стройка закончится к концу 2017 года.