Еще
20:23 16.01.2017
Пришлите свою новость!
20:22
Смольный уточнит у ФСБ насчет контроля за туристами на мундиале
19:47
Финский депутат назначен кандидатом на пост генсека ОБСЕ
19:43
В Госдуму РФ внесен законопроект об отмене повышенных пенсий для депутатов и сенаторов
19:39
Голодец в Давосе расскажет о доступности российского образования
19:33
Эконом в Петербурге продолжает захватывать рынок
19:28
«Фонтанка» за 60 секунд — 16 января
19:26
Олланд и Меркель поговорили с Порошенко
19:22
Жители Колпино жалуются на сильный запах газа
19:17
Данни: Очень рад, что вернулся
19:11
Суд отказался арестовывать участкового, из-за халатности которого зарезали петербуржца
19:06
Банк заплатил Смольному за подрядчика, который не достроил Поклонногорский путепровод
19:02
ФАС: В России цены завышены на 95 препаратов для лечения ВИЧ и гепатитов
18:54
Петербуржец за попытку отправить в нокаут инспектора ДПС получил условный срок
18:42
Боевики окружили авиабазу сирийской армии в Дейр-эз-Зоре
18:35
Жителям МО №15 прислали муниципальную газету в честь единоросса Марченко
18:30
ГК «Эталон»: В 2017-м цены на новостройки вырастут на 9-10%
18:27
Семь иностранцев обвиняются в доставке беженцев в Финляндию
18:22
Human Rights Watch объявила Трампа угрозой правам человека
18:10
Пожар в машине на Васильевском произошел из-за свечки
18:04
"Неопознанный светящийся объект" обнаружили в метро «Приморская»
17:57
«Зенит» одержал первую победу в году
17:56
Павленский уехал из России: Провокация или любовный скандал?
17:45
Багдасарян обжаловала арест
17:38
Россия направила Австрии ноту протеста
17:36
Загоревшийся автомобиль на Васильевском потушили
17:32
Театр.doc опубликовал видео предполагаемого нападения Павленского на режиссера
17:30
Nota Bene: Путиловская забастовка - урок протестующим и властям
17:22
11 человек тушили горящую сауну на Глухарской
17:18
Мнение: спрос на рынке жилья продолжит уменьшаться
17:12
Взрыв прогремел в турецком Диярбакыре
17:12
Бюджет Петербурга по итогам года превысил 476 миллиардов
17:03
«Зенит» хочет подписать с Нобоа контракт на 2,5 года, игрок хочет более длительное соглашение
16:58
В защиту медиков в соцсетях запустили стихотворный флешмоб
16:54
Сказочные персонажи научат мигрантов правильному поведению в Москве
16:50
Росреестр приостановил предоставление электронных услуг на неопределенное время
16:45
Решение по делу ЮКОСа огласят 19 января
16:40
«ДП»: Петербургский «Интерторг» за 9 млрд откроет более 60 магазинов в России
16:40
Порошенко поручил МИД Украины подать в суд ООН иск против РФ
16:36
Очевидцы: На Васильевском загорелся автомобиль с людьми в салоне
16:22
В доме террориста, расстрелявшего ночной клуб в Стамбуле, нашли 150 тысяч долларов
16:14
Путин привязал зарплату главы ПФР к зарплате сотрудников
16:05
Ввод жилья в Петербурге за год вырос на 2,8%
16:01
В 2016 году ни один гражданин Украины не получил статус беженца в Финляндии
15:56
Московская биржа возобновила торги
15:47
В ЗакСе помолятся перед началом новой сессии
15:43
«Нацбест» увеличил призовой фонд до миллиона рублей
15:38
МЧС Киргизии уточнило число погибших в авиакатастрофе
15:38
Чей Исаакий: объясняем на картошке
15:34
Павленский уехал из России после любовного скандала
15:30
Утонувшее судно Monni поднимут со дна акватории Финского залива
15:27
Лунев дебютирует в составе «Зенита» в матче против «Чанчунь Ятай»
15:20
Гол Кержакова признан лучшим голом "Зенита" первой половины сезона
15:13
Офисный рынок Петербурга побил рекорд в 2016 году благодаря крупнейшей сделке
15:08
В Курортном районе ищут миллионы клюнувших на приманку обнальщиков на «Авито»
14:59
Игорь Албин не бросит российское казачество
14:55
Лицензию на сбор долгов в Петербурге успела получить одна фирма
14:44
ФАС предписала аннулировать конкурс на строительство музея «Россия — моя история»
14:43
Петербуржец задержан за угрозу бросить фен в ванну возлюбленной
14:37
В петербургской поликлинике врача на дом вызывают по номеру телефона главврача
14:32
Убийцу российского посла похоронили на безымянном кладбище в Анкаре
14:22
«Дочка» «Юлмарта» обжаловала введение процедуры наблюдения в ее отношении
14:18
На таможне задержали более 50 кг египетских таблеток от гепатита С
14:14
Путин установил День нацгвардии
14:10
«ДП»: Петербургские компании пытаются получить деньги у турецкого подрядчика ЗСД
14:08
Байден: Евроинтеграция Украины - как полет на Луну
14:04
За неделю с улиц Петербурга вывезли более 60 тысяч кубов снега
14:00
На севере Финляндии сегодня заканчивается полярная ночь
13:56
Испания готовится к снегопаду
13:51
24 купели приготовили для крещенских купаний в Петербурге
13:47
Ковальчук установил рекорд СКА
Предыдущие новости
Архив материалов
Происшествия
Версия для печати
16.01.2017 18:54

Петербуржец за попытку отправить в нокаут инспектора ДПС получил условный срок

Красногвардейский районный суд Петербурга вынес приговор петербуржцу Юрию Федорову, который попытался нокаутировать представителя власти, но промахнулся.

Как сообщила горпрокуратура на своем сайте, инцидент произошел в сентябре прошлого года. Предположительно, Федорова не удовлетворила работа находящегося при исполнении сотрудника ДПС. Будучи в состоянии алкогольного опьянения, мужчина обругал инспектора, а потом угрожал ему насилием. Когда угроз оказалось недостаточно, Федоров, по версии следствия, решил «вразумить» сотрудника полиции ударом кулака в лицо, но попасть по противнику не смог. В отношении дебошира было возбуждено уголовное дело, которое рассматривалось в особом порядке.

За оскорбление и за угрозу применения насилия в отношении представителя власти при исполнении Федоров осужден на два года лишения свободы условно с испытательным сроком в два с половиной года.

Приговор вступил в силу, сообщили в прокуратуре Петербурга.


Подписывайтесь на канал "Фонтанка.ру" в Telegram или Viber, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

СМИ2
MarketGid News
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Новости компаний
Молодежный еврейский центр «Гилель»
02.11.2016 10:45

Петербуржцы смогут съездить этой зимой в Израиль бесплатно

Юноши и девушки от 18 до 27 лет еврейского происхождения смогут бесплатно поехать в Израиль
«Отвечает эксперт»
25.10.2016 13:20

За лучший придуманный банковский офис дадут реальную награду

Рамки нашей постоянной рубрики «Отвечает эксперт» заметно расширились. Теперь, здесь можно не только задать свой вопрос и получить на него компетентный ответ, но и высказать свои пожелания
Yolkki Village
21.10.2016 16:35

Господдержка ипотеки будет действовать до конца года

По программе господдержки ипотеки определенным банкам предоставляется возможность выдавать кредиты с пониженной ставкой за счет средств бюджета, которые Правительство частично направляет на жилищное кредитование.
Материалы рубрики
Новости
Статьи
Жители Колпино жалуются на сильный запах газа
Суд отказался арестовывать участкового, из-за халатности которого зарезали петербуржца
Петербуржец за попытку отправить в нокаут инспектора ДПС получил условный срок
Боевики окружили авиабазу сирийской армии в Дейр-эз-Зоре
Семь иностранцев обвиняются в доставке беженцев в Финляндию
Пожар в машине на Васильевском произошел из-за свечки
Багдасарян обжаловала арест
Россия направила Австрии ноту протеста
Загоревшийся автомобиль на Васильевском потушили
Театр.doc опубликовал видео предполагаемого нападения Павленского на режиссера
Заплати полиции и бери такси в Пулково
Оганесян сел до победного
Югенд с Невского района
Пропаганда Кришны полицейским методом
Последние слова капитана: Доброе утро, Усть-Луга
Полковнику Кострыкину никто не звонит
Новогодний корпоратив в «Бали» приправили мордобоем
Кинули конкуренты? Закажи их
Где взрывать в Петербурге
ФСБ передала привет Израйлиту от Тимченко
Говорим и показываем
Главное
Последнее

Театр.doc опубликовал видео предполагаемого нападения Павленского на режиссера

читатель "Фонтанки"

Очевидцы: На Васильевском загорелся автомобиль с людьми в салоне

Сергей Николаев/"Фонтанка.ру"

Грифоны отправляются на реставрацию

Nota Bene: Путиловская забастовка - урок протестующим и властям

Гол Кержакова признан лучшим голом "Зенита" первой половины сезона

На Дворцовой площади разобрали новогоднюю елку

Новости компаний
Молодежный еврейский центр «Гилель»
02.11.2016 10:45
Петербуржцы смогут съездить этой зимой в Израиль бесплатно
Юноши и девушки от 18 до 27 лет еврейского происхождения смогут бесплатно поехать в Израиль
«Отвечает эксперт»
25.10.2016 13:20
За лучший придуманный банковский офис дадут реальную награду
Рамки нашей постоянной рубрики «Отвечает эксперт» заметно расширились. Теперь, здесь можно не только задать свой вопрос и получить на него компетентный ответ, но и высказать свои пожелания
Yolkki Village
21.10.2016 16:35
Господдержка ипотеки будет действовать до конца года
По программе господдержки ипотеки определенным банкам предоставляется возможность выдавать кредиты с пониженной ставкой за счет средств бюджета, которые Правительство частично направляет на жилищное кредитование.
Yolkki Village
13.10.2016 16:06
Конкурс в социальных сетях от ЖК Yolkki Village
Совсем скоро наступит последний день второго осеннего месяца. А это значит, что грядёт самый таинственный праздник в году - Канун Дня Всех Святых, более известный как Хэллоуин.
Задай вопрос эксперту!
06.10.2016 17:02
Безопасные финансы
Читая новости или статьи по финансовой тематике, Вы имеете возможность задать вопрос, не отходя от сайта. На этой неделе принимаем ваши вопросы по теме: безопасные финансы
СК «РЕСПЕКТ»
30.09.2016 11:15
Страховщики помогают программе переселения из аварийного жилья
По плану федеральной программы расселения граждан из ветхого жилья, к сентябрю 2017 года во всей стране должна быть решена проблема аварийного жилищного фонда. Но часто реализации программы мешает недобросовестное исполнение обязательств строительными организациями.
ТРК «Порт Находка»
07.09.2016 18:15
На открытии ТРК «Порт Находка» будет разыгран скутер
10 сентября среди всех участников открытия II очереди ТРК «Порт Находка» будет разыгран стильный скутер. Начало праздника в 12.00.
Ленстройтрест
12.08.2016 17:06
Ленстройтрест признан самым клиентоориентированным застройщиком Ленинградской области
Союз строительных организаций Ленобласти (ЛенОблСоюзСтрой) вручил награды лучшим предприятиям и организациям отрасли. Самым клиентоориентированным застройщиком региона признан Ленстройтрест – за работу над голландским кварталом Янила Кантри
ПАО «Сбербанк России»
19.07.2016 10:34
Сбербанк запускает летнюю акцию по потребительским кредитам
Снижение ставок составило до 2 п.п. Минимальная ставка по «Потребительскому кредиту под поручительство физических лиц» теперь составляет 13,9% годовых, по «Потребительскому кредиту без обеспечения» - 14,9% годовых, условия действуют для кредитов на сумму от 400 000 рублей.
Yolkki Village
05.07.2016 17:35
ЖК Yolkki Village проводит акцию с ресторанами города на Неве
С 4 июля получить приятную скидку 5% от любого чека в одном из лучших ресторанов города "Парк Джузеппе" или "Паруса на Крыше" станет очень просто. Для этого необходимо сфотографироваться в тамаресках, расположенных в этих замечательных ресторанах
© 2000-2017 Фонтанка.Ру
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.