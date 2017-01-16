Петербуржец за попытку отправить в нокаут инспектора ДПС получил условный срок

Красногвардейский районный суд Петербурга вынес приговор петербуржцу Юрию Федорову, который попытался нокаутировать представителя власти, но промахнулся.

Как сообщила горпрокуратура на своем сайте, инцидент произошел в сентябре прошлого года. Предположительно, Федорова не удовлетворила работа находящегося при исполнении сотрудника ДПС. Будучи в состоянии алкогольного опьянения, мужчина обругал инспектора, а потом угрожал ему насилием. Когда угроз оказалось недостаточно, Федоров, по версии следствия, решил «вразумить» сотрудника полиции ударом кулака в лицо, но попасть по противнику не смог. В отношении дебошира было возбуждено уголовное дело, которое рассматривалось в особом порядке.

За оскорбление и за угрозу применения насилия в отношении представителя власти при исполнении Федоров осужден на два года лишения свободы условно с испытательным сроком в два с половиной года.

Приговор вступил в силу, сообщили в прокуратуре Петербурга.