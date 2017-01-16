Боевики окружили авиабазу сирийской армии в Дейр-эз-Зоре

Боевики террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещенная в РФ) взяли в кольцо авиабазу Дейр-эз-Зор на северо-востоке Сирии, сообщает телеканал «Аль-Маядин».

По данным телеканала, террористам удалось приблизиться к военному аэродрому, захватив территорию бывшей воинской части и завода по производству каменных блоков.

Позавчера правительственные войска отбили крупные атаки террористической группировки ИГ на Дейр-эз-Зор, напоминает РИА Новости. Террористы напали на позиции армии к югу и северо-западу от военного аэродрома Дейр-эз-Зор, а также на ряд кварталов на западной окраине города. Ликвидировано было более 30 боевиков. Тогда террористы отступили.

Провинция Дейр-эз-Зор на северо-востоке Сирии практически полностью захвачена террористами ИГ. Одноименный административный центр продолжает находится под контролем армии, однако уже более трех лет жители города находятся в полном окружении. Продовольствие и боеприпасы мирные граждане и защитники города получают только с воздуха.

Авиабаза Дейр-эз-Зор продолжает оставаться последним форпостом и линией обороны сирийской армии на пути к городу.