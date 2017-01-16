Жителям МО №15 прислали муниципальную газету в честь единоросса Марченко

Жители муниципального образования №15 обнаружили в почтовых ящиках газету "Слово и дело Евгения Марченко", названную в честь депутата Государственной думы единоросса Евгения Марченко.

Как следует из выходных данных издания, средства на него выделяются муниципальным образованием "Парнас". Тираж издания – 50 тысяч экземпляров, в то время как число жителей округа Парнас не превышает 70 тысяч. Согласно сайту госзакупок, в конце прошлого года МО "Парнас" провело конкурс на издание 4 выпусков газеты стоимостью 500 тысяч рублей.

Стоит отметить, что в самом издании приводятся в основном интервью парламентария, а также комментарий депутата ЗакСа Михаила Погорелова, который заявляет, что намерен продолжать традиции Марченко.

Напомним, что в 2015 году у аудиторов КСП возникли претензии к изданию газеты "Слово и дело Евгения Марченко" за муниципальный счет. Кроме того, в 2010-2012 годах КСП совместно с прокуратурой проводили проверку, которая также выявила нарушение в связи с нецелевым использованием средств, однако исправлено оно не было.

Как сообщил "Фонтанке" Евгений Марченко, он не вмешивается в деятельность муниципального СМИ, поэтому не может отвечать за его публикации. "У нас свобода СМИ и свобода слова, название газеты официально зарегистрировано, в этом нет нарушения закона, если бы было, то тогда прокуратура бы уже обратилась в суд", – заявил "Фонтанке" депутат Госдумы.