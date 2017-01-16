ГК «Эталон»: В 2017-м цены на новостройки вырастут на 9-10%

Стоимость жилья в новостройках в 2017 году вырастет на 9-10%. Такой прогноз дал президент ГК «Эталон» Вячеслав Заренков во время конференц-звонка для инвесторов в понедельник, 16 января.

Как сообщил Вячеслав Заренков, в 2016 году цена продажи квадратного метра в среднем выросла на 6%. Себестоимость повысилась на столько же. «Таким образом, рентабельность и доходность проектов сохранились», – сказал Заренков. За счет роста рынка и вывода новых проектов в 2017-м холдинг рассчитывает увеличить продажи на 20%, также рассказал Вячеслав Заренков.

В этом году рост составил 35%. В том числе за счет продажи ТК «Аура» на Лахтинском проспекте, 85, корп. 2, группе компаний «Бестъ». Стоимость сделки, по словам Вячеслава Заренкова, составила 700 млн рублей.

Кроме того, в прошлом году ГК «Эталон» снизила свои запасы уже построенного жилья с 320 до 245 тысяч кв. м. В 2017 году компания рассчитывает снизить эти объемы примерно до 100 тысяч кв. м.