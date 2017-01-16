Human Rights Watch объявила Трампа угрозой правам человека
Правозащитная организация Human Rights Watch (HRW) объявила избранного президента США Дональда Трампа «угрозой правам человека».
Об этом сообщает Lenta со ссылкой на публикацию в The Independent.
Как говорится в ежегодном докладе организации, победа Трампа стала результатом «предвыборной кампании, изобиловавшей мизогинной (то есть содержащей элементы презрения и ненависти в отношении женщин. — Прим. ред.), ксенофобской и расистской риторикой».
Исполнительный директор Human Rights Watch Кеннет Рот считает, что «избрание Дональда Трампа президентом США после кампании, исполненной ненависти и нетолерантности, и растущее влияние в Европе политических партий ставят под угрозу всю послевоенную систему прав человека».
«Трамп и различные политики в Европе пытаются прийти к власти, взывая к расизму, ксенофобии, мизогинии и шовинизму, — уточнил Рот. — Они утверждают, что народ соглашается на нарушение прав человека, так как это якобы позволяет сохранить работу и культуру и предотвратить террористические атаки. На самом же деле это прямой путь к тирании».
Human Rights Watch — неправительственная организация, осуществляющая мониторинг, расследование и документирование нарушений прав человека. Штаб-квартира организации находится в США.