Пожар в машине на Васильевском произошел из-за свечки

Подтверждена гибель мужчины в сгоревших «Жигулях» на 15-й линии Васильевского острова в Петербурге. Еще одного человека успели спасти.

Как стало известно «Фонтанке», после того, как пожарные потушили горевшую у дома №32 на 15-й линии Васильевского острова «четверку», в салоне было обнаружено тело, предположительно, мужчины — хозяина машины. Когда пожар начался, около 15.45, очевидцы смогли вытащить из нее женщину. Она, как говорят, была нетрезва.

По предварительной информации, пара неоднократно выпивала в припаркованной у здания МФЦ машине. Для того, чтобы в морозы греться, они не включали мотор, а жгли свечку. Она, предположительно, и стала причиной пожара, когда мужчина и женщина уснули после "пирушки".

Выяснением точных причин пожара и гибели мужчины займется следственный комитет.