Футбольный клуб «Зенит» одержал первую победу в году. На сборах в Дубае со счетом 5:2 в товарищеском матче был обыгран «Чанчунь Ятай». Напомним, в этой игре дебютировал новичок сине-бело-голубых вратарь Андрей Лунев.

Матч начался для сине-бело-голубых не лучшим образом — к 29-й минуте петербуржцы проигрывали со счетом 0:2. Однако затем забивали только петербуржцы.

Голами отличились: Маурисио (51, 63), Жирков (71) и Дзюба (75, 80). Отметим первое появление на поле с момента получения травмы 16 апреля 2016 года полузащитника Данни: он вышел на замену на 66-й минуте.

Напомним, первый матч на этих сборах завершился для «Зенита» нулевой ничьей. Соперником был немецкий «Айнтрахт».