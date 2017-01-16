Павленский уехал из России: Провокация или любовный скандал?

16.01.2017 17:56

Акционист Петр Павленский и его жена покинули Россию в связи с заявлениями актрисы театра "Театра.doc" о том, что пара пыталась ее изнасиловать. Поговорили в эфире с продюсером "Театра.doc" Всеволодом Лисовским, который сообщил о том, что Павленский к тому же еще и избил режиссера этого театра Василия Березина.

Продюсер и постановщик столичного Театра.doc Всеволод Лисовский опубликовал видеозапись предполагаемого нападения Петра Павленского на режиссера театра Василия Березина. По версии администрации театра, 31 октября 2016 года Павленский избил Березина, который встречался с актрисой этого театра Анастасией Слониной. 4 декабря 2016 года состоялась встреча Павленского и его жены Оксаны Шалыгиной с самой Слониной. После этого Анастасия Слонина заявила Следственному комитету, что акционист и его супруга пытались совершить групповое изнасилование.

В чем причина такого отношения акциониста к паре Березин – Солонина попытались выяснить у продюсера "Театра.doc" Всеволода Лисовского. Отметим при этом, что сам Павленский, который в середине декабря покинул Россию, заявил, что против него была совершена провокация: