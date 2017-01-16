Багдасарян обжаловала арест

Защита стритрейсерши Мары Багдасарян обжаловала ее арест на 15 суток за пропуск исправительных работ, сообщил пресс-секретарь Савеловского суда Москвы Константин Тимошенко.

«Рассмотрение апелляционной жалобы на административный арест состоится 17 января в 14:00», — сказал он.

В декабре сообщалось, что Савеловский суд Москвы на 12 заседаниях рассмотрел 72 дела об административных правонарушениях Багдасарян, по которым она была оштрафована на общую сумму 183 тысячи рублей, провела 24 дня под административным арестом, а также должна отработать 595 часов обязательных работ в качестве дворника, передает РИА Новости.