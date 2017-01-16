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16.01.2017 17:45

Багдасарян обжаловала арест

Защита стритрейсерши Мары Багдасарян обжаловала ее арест на 15 суток за пропуск исправительных работ, сообщил пресс-секретарь Савеловского суда Москвы Константин Тимошенко.

«Рассмотрение апелляционной жалобы на административный арест состоится 17 января в 14:00», — сказал он.

В декабре сообщалось, что Савеловский суд Москвы на 12 заседаниях рассмотрел 72 дела об административных правонарушениях Багдасарян, по которым она была оштрафована на общую сумму 183 тысячи рублей, провела 24 дня под административным арестом, а также должна отработать 595 часов обязательных работ в качестве дворника, передает РИА Новости.


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02.11.2016 10:45
Петербуржцы смогут съездить этой зимой в Израиль бесплатно
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«Отвечает эксперт»
25.10.2016 13:20
За лучший придуманный банковский офис дадут реальную награду
Рамки нашей постоянной рубрики «Отвечает эксперт» заметно расширились. Теперь, здесь можно не только задать свой вопрос и получить на него компетентный ответ, но и высказать свои пожелания
Yolkki Village
21.10.2016 16:35
Господдержка ипотеки будет действовать до конца года
По программе господдержки ипотеки определенным банкам предоставляется возможность выдавать кредиты с пониженной ставкой за счет средств бюджета, которые Правительство частично направляет на жилищное кредитование.
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