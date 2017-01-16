Загоревшийся автомобиль на Васильевском потушили

Машина, вспыхнувшая днем 16 января на парковке возле МФЦ на Васильевском острове в Петербурге, выгорела полностью. Сведения о жертвах уточняются.

Как сообщили в пресс-службе МЧС по Петербургу, автомобиль «ВАЗ», припаркованный у дома №32 на 15-й линии Васильевского острова, потушили за четверть часа. Девять человек и два пожарных расчета ликвидировали возгорание в 16:17. Огонь уничтожил все сгораемые детали. В ведомстве уточняют сведения о пострадавших.

Очевидцы в специализированной группе «ВКонтакте» утверждают, что из горящего автомобиля извлекли женщину с небольшими ожогами, а оставшийся в салоне мужчина погиб в огне.