"Неопознанный светящийся объект" обнаружили в метро «Приморская»

Необычный объект на балюстраде эскалатора станции «Приморская» увидели пассажиры петербургского метро в понедельник, 16 января.

Соответствующие фотографии прислал в редакцию читатель «Фонтанки». На изображениях видно, что один из стандартных светильников со стеклянным плафоном заменили на футуристического вида конструкцию, которая выглядит в интерьерах петербургской подземки весьма непривычно.

Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе метрополитена Петербурга, на станции «Приморская» производят замену осветительных приборов. Утром в понедельник, 16 января, на эскалаторе установили новый экспериментальный светильник.

Пока только один, но в пресс-службе уточнили, что в течение нескольких дней «космические» светильники полностью заменят все привычные плафоны на балюстрадах эскалаторов.

Не исключено, что появление новых осветительных приборов связано с регулярными актами вандализма. Ранее «Фонтанка» писала о хулиганах, разбивших плафон на «Василеостровской», из-за чего пострадали двенадцать человек.