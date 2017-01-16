Nota Bene: Путиловская забастовка - урок протестующим и властям

16.01.2017 17:30

В эти дни 1905 года на Путиловском заводе проходила всеобщая стачка. Она формально не достигла своей цели, в результате чего было принято решение писать петицию царю. В результате расстрел демонстрации 22 января вошел в историю как «кровавое воскресенье». Подробнее об этом рассказывает Константин Ранкс.

Хотелось бы обратить внимание не на историю самой забастовки и событий, которые к ней привели, а на условия, в которых она возникла. В советское время поддерживалась точка зрения, согласно которой забастовка была следствием тяжёлых условий труда на Путиловском заводе и вопиющего произвола администрации предприятия. Но, думается, тут дело немного в другом.

Путиловский завод в то время был одним из трех крупнейших машиностроительных предприятий Европы, который уступал только заводам Круппа в Германии и Армстронга в Великобритании. Он производил и паровозы, и орудийные башни, и станки с экскаваторами. И по меркам своего времени это было предприятие, выпускающее хай-тек эпохи стим-панка.

Условия труда на заводе для рабочих не были лёгкими, но и экстремально тяжёлыми их назвать было никак нельзя. Мало того — на заводе легально действовали объединения рабочих, в частности «Собрание русских фабрично-заводских рабочих» и проправительственное «Общество взаимопомощи». И так случилось, что в декабре 1904 года мастер вагонного цеха, член «Общества..», уволил четырех рабочих – членов «Собрания...».

Повод для увольнения по мнению активистов профсоюза был надуманным, и они начали борьбу в интересах уволенных товарищей. Попутно появились и дополнительные требования – восьмичасовой рабочий день, введение минимальной зарплаты, бесплатная медицинская помощь работникам заводов и признание права на забастовки. Ну и конечно — увольнение мастера-самодура.

Рабочих Путиловского завода поддержали и на других предприятиях. Причём именно на предприятиях прогрессивных, передовых, высокотехнологичных. Через несколько дней за «Собранием...», в котором первую скрипку играл знаменитый поп Григорий Гапон, встало более 150 тыс. человек. Никакие левые партии в тот момент не имели никакого влияния на рабочие массы, и это успокаивало власти, так, они полагали поначалу, что все успокоится как-то само собой...

Когда уже было известно, что рабочие пойдут к Зимнему дворцу передавать петицию царю, высшее чиновничество больше беспокоилось, чтобы не случилось давки наподобие Ходынской трагедии, и чтобы это не расстроило государя. А государь покинул город... Почему-то чиновники были уверены, что рабочие, увидев солдат с винтовками, послушно разбегутся в страхе. Все получилось совсем не так — рабочие не разбежались, офицеры, согласно уставу, давали команды на огонь, солдаты стреляли.

Эти события сейчас позволяют сделать несколько важных выводов — возмущаются далеко не те, кому тяжелее всех, а те, кто хотят большего. Верховная власть должна обозначать себя, а не прятаться в кусты, особенно если протестующие рассчитывают именно на ее заступничество. Лучшая позиция для власти — это быть не стороной споров, а арбитром. Но еще страшней — ее нерешительность и непоследовательность, которые всегда ведут к эскалации конфликта.

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