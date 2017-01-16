Секс-диссидентство Павленского
Петербургский художник Павленский увлекся актрисой, чему его жена Шалыгина не препятствовала, ведь они придерживаются свободных отношений. Но был еще бойфренд актрисы. Он приревновал к акционисту, был избит и сошел с дистанции. Актриса продолжила увлечение Павленским и декабрьским вечером вынуждена была бежать от него и его жены в крови и обнаженной. То ли драму, то ли сценарий нового перформанса, изучает Следственный комитет, а Павленский готов бросить якорь во Франции.
Творческая карьера Павленского в России уместилась в четыре года. С лета 2012-го он провел акции «Шов» (зашил рот суровой ниткой в поддержку Pussy Riot), «Туша» (обмотался колючей проволокой в знак протеста против серии запретительных законов об НКО, пропаганде гомосексуализма, оскорблении чувств верующих), «Фиксация» (прибил мошонку к Красной площади в День полиции 10 ноября 2013-го), «Свобода» (сжег покрышки на Мало-Конюшенном мосту в поддержку киевского Майдана), «Отделение» (отрезал мочку уха, выражая несогласие с карательной психиатрией), «Угроза» (поджег дверь ФСБ, символизирующей, по мнению акциониста, госконтроль над населением).
За «Угрозу» Павленский посидел в СИЗО и в июне 2016-го освободился, став безмерно популярным в мире современного искусства. Он начал свое турне по Европе с пресс-конференци
«Петр потерял некую бдительность в общении с чужаками. Он очень доверчив», – пояснила «Фонтанке» его адвокат Ольга Динзе.
К осени 2016-го в число знакомых 32-летнего акциониста попала 23-летняя актриса Театра.doc Анастасия Слонина. У нее был 22-летний бойфренд – режиссер и актер того же театра Василий Березин. Он остро приревновал к Павленскому. Мужчины вступили в переговоры, и заочным спором в соцсетях, кажется, актрису никак было не поделить.
Агент Березина Дмитрий Савельев подтвердил «Фонтанке»:
«Их встреча, инициатором которой стал Павленский, назначивший место и время, была следствием их острой переписки, касавшейся личных взаимоотношений каждого из них с одной и той же актрисой».
Рандеву состоялось 31 октября 2016 года в Малом Казенном переулке Москвы у Театра.doc. Оно попало в объектив камеры наблюдения.
Судя по кадрам, Березин был избит. Он утверждает, что удары наносили Павленский с друзьями. Мнение изложено в заявлении в полицию Басманного района Москвы. По нему ведется проверка.
На вопрос, как к битве за молоденькую актрису отнеслась супруга акциониста, он дал ответ в эфире украинского телеканала «Громадске»:
«Того, что мы придерживаемся позиции свободных отношений, мы не скрываем».
Слонина после инцидента у Театра.doc не отказалась от общения с Павленским и Шалыгиной и вечером 4 декабря пришла к ним в съемную квартиру в Даниловском районе Москвы. На следующий день Следственный комитет принял ее заявление о попытке насильственных действий сексульного характера группой лиц. В обращении упомянуты Павленский и Шалыгина.
Неизвестно, когда бы об этой истории узнала общественность, если бы не сам акционист. 16 января он через СМИ заявил о вынужденной эмиграции с перспективой политического убежища во Франции. Павленский уверен, что Слонина является участником спланированной правоохранительн
Адвокат Юрий Лысенко, представляющий интересы актрисы, заявил в эфире [Фонтанка.Офис]:
«Совершены преступные действия в отношении Слониной Анастасии. Мы убеждены, что уголовное дело будет возбуждено, и Павленского объявят в розыск, если он останется во Франции. Его «художества» рано или поздно материализуются в уголовные дела. Один из способов защиты – сработать на опережение. Он этот вброс, о политическом преследовании, сделал в СМИ».
Слонина утверждает, что получила в гостях рану руки, ей разрезали одежду, и квартиру она покидала обнаженной.
«Пришла в гости здоровая, веселая девочка, вполне себе принаряженная, – развил эту мысль продюсер Театра.doc Всеволод Лисовский. – Вышла без одежды в крови и слезах. Теперь выясняется, что это провокация спецслужб. Вы бы эту Настю видели, та еще Мата Хари. Три месяца наш театр живет в состоянии нервного напряжения. Что еще сотворят эти чудесные люди с кем-нибудь из наших актеров? Я, конечно, за связь между театром и совриском (современным искусством. – Ред.), но не в такой же форме».
В середине декабря Павленский и Шалыгина дали объяснения в Следственном комитете. Сегодня, 16 января, они снова были вызваны. Но физически приехать не смогли.
«Нам предложено согласовать дату и явиться для дачи дополнительных объяснений. Причем последний раз я со следователем общалась вчера, и у него не было намерений приглашать нас», – уточнила «Фонтанке» Ольга Динзе.
Защитник считает, что версия Павленского о провокации имеет право на существование:
«Актриса сама появилась в его жизни. Какой-то личной заинтересованнос
Адвокат не исключила возвращения Павленского в Россию, хотя сам он, судя по постам в соцсети, мыслями далек от Родины.
Александр Ермаков,
«Фонтанка.ру»