Секс-диссидентство Павленского

СК не дождался 16 января Петра Павленского, на которого написано заявление о сексуальном насилии. Причиной эмиграции акциониста стал любовный четырехугольник.

Петербургский художник Павленский увлекся актрисой, чему его жена Шалыгина не препятствовала, ведь они придерживаются свободных отношений. Но был еще бойфренд актрисы. Он приревновал к акционисту, был избит и сошел с дистанции. Актриса продолжила увлечение Павленским и декабрьским вечером вынуждена была бежать от него и его жены в крови и обнаженной. То ли драму, то ли сценарий нового перформанса, изучает Следственный комитет, а Павленский готов бросить якорь во Франции.

Творческая карьера Павленского в России уместилась в четыре года. С лета 2012-го он провел акции «Шов» (зашил рот суровой ниткой в поддержку Pussy Riot), «Туша» (обмотался колючей проволокой в знак протеста против серии запретительных законов об НКО, пропаганде гомосексуализма, оскорблении чувств верующих), «Фиксация» (прибил мошонку к Красной площади в День полиции 10 ноября 2013-го), «Свобода» (сжег покрышки на Мало-Конюшенном мосту в поддержку киевского Майдана), «Отделение» (отрезал мочку уха, выражая несогласие с карательной психиатрией), «Угроза» (поджег дверь ФСБ, символизирующей, по мнению акциониста, госконтроль над населением).

За «Угрозу» Павленский посидел в СИЗО и в июне 2016-го освободился, став безмерно популярным в мире современного искусства. Он начал свое турне по Европе с пресс-конференци ями, презентациями книг, интервью, лекциями. О нем снимали фильмы, признавали художником года. Акционист почти не появлялся в родном Петербурге. С женой Оксаной Шалыгиной жил в Москве. Круг общения Павленского значительно расширился.

«Петр потерял некую бдительность в общении с чужаками. Он очень доверчив», – пояснила «Фонтанке» его адвокат Ольга Динзе.

К осени 2016-го в число знакомых 32-летнего акциониста попала 23-летняя актриса Театра.doc Анастасия Слонина. У нее был 22-летний бойфренд – режиссер и актер того же театра Василий Березин. Он остро приревновал к Павленскому. Мужчины вступили в переговоры, и заочным спором в соцсетях, кажется, актрису никак было не поделить.

Агент Березина Дмитрий Савельев подтвердил «Фонтанке»:

«Их встреча, инициатором которой стал Павленский, назначивший место и время, была следствием их острой переписки, касавшейся личных взаимоотношений каждого из них с одной и той же актрисой».

Рандеву состоялось 31 октября 2016 года в Малом Казенном переулке Москвы у Театра.doc. Оно попало в объектив камеры наблюдения.

Судя по кадрам, Березин был избит. Он утверждает, что удары наносили Павленский с друзьями. Мнение изложено в заявлении в полицию Басманного района Москвы. По нему ведется проверка.

На вопрос, как к битве за молоденькую актрису отнеслась супруга акциониста, он дал ответ в эфире украинского телеканала «Громадске»:

«Того, что мы придерживаемся позиции свободных отношений, мы не скрываем».

Слонина после инцидента у Театра.doc не отказалась от общения с Павленским и Шалыгиной и вечером 4 декабря пришла к ним в съемную квартиру в Даниловском районе Москвы. На следующий день Следственный комитет принял ее заявление о попытке насильственных действий сексульного характера группой лиц. В обращении упомянуты Павленский и Шалыгина.

Неизвестно, когда бы об этой истории узнала общественность, если бы не сам акционист. 16 января он через СМИ заявил о вынужденной эмиграции с перспективой политического убежища во Франции. Павленский уверен, что Слонина является участником спланированной правоохранительн ыми органами провокации с тем, чтобы посадить «по грязной статье».

Адвокат Юрий Лысенко, представляющий интересы актрисы, заявил в эфире [Фонтанка.Офис]:

«Совершены преступные действия в отношении Слониной Анастасии. Мы убеждены, что уголовное дело будет возбуждено, и Павленского объявят в розыск, если он останется во Франции. Его «художества» рано или поздно материализуются в уголовные дела. Один из способов защиты – сработать на опережение. Он этот вброс, о политическом преследовании, сделал в СМИ».

Слонина утверждает, что получила в гостях рану руки, ей разрезали одежду, и квартиру она покидала обнаженной.

«Пришла в гости здоровая, веселая девочка, вполне себе принаряженная, – развил эту мысль продюсер Театра.doc Всеволод Лисовский. – Вышла без одежды в крови и слезах. Теперь выясняется, что это провокация спецслужб. Вы бы эту Настю видели, та еще Мата Хари. Три месяца наш театр живет в состоянии нервного напряжения. Что еще сотворят эти чудесные люди с кем-нибудь из наших актеров? Я, конечно, за связь между театром и совриском (современным искусством. – Ред.), но не в такой же форме».

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В середине декабря Павленский и Шалыгина дали объяснения в Следственном комитете. Сегодня, 16 января, они снова были вызваны. Но физически приехать не смогли.

«Нам предложено согласовать дату и явиться для дачи дополнительных объяснений. Причем последний раз я со следователем общалась вчера, и у него не было намерений приглашать нас», – уточнила «Фонтанке» Ольга Динзе.

Защитник считает, что версия Павленского о провокации имеет право на существование:

«Актриса сама появилась в его жизни. Какой-то личной заинтересованнос ти у акциониста в общении со Слониной не было. Встреча 4 декабря действительно состоялась, Слонина сама напросилась в гости, но никаких отношений интимного характера, тем более насильственного, в отношении нее не было совершено. Насколько мне известно, Слонина сама себе нанесла телесные повреждения и разрезала свою одежду».

Адвокат не исключила возвращения Павленского в Россию, хотя сам он, судя по постам в соцсети, мыслями далек от Родины.

Александр Ермаков,

«Фонтанка.ру»