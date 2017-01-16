Театр.doc опубликовал видео предполагаемого нападения Павленского на режиссера

Продюсер и постановщик столичного Театра.doc Всеволод Лисовский опубликовал видеозапись предполагаемого нападения Петра Павленского на режиссера театра.

Продюсер и постановщик столичного Театра.doc Всеволод Лисовский опубликовал видеозапись предполагаемого нападения Петра Павленского на режиссера театра.

«На этом видео Павленский и Шалыгина и их друзья избивают Василия Березина. Такой вот уличный акционизм», – говорится в аннотации к записи.

Видео опубликовано в Facebook после огласки секс-истории , в которой замешан Павленский. Актриса Театра.doc Анастасия Слонина заявила Следственному комитету, что акционист и его супруга Оксана Шалыгина пытались совершить групповое изнасилование.

По версии администрации театра, 31 октября Павленский избил Березина, который встречался со Слониной. 4 декабря состоялась встреча самой Слониной с акционистом и Шалыгиной. По обоим эпизодам в правоохранительные органы составлены обращения.

Павленский в середине декабря 2016 года покинул Россию. По его мнению, против него совершена провокация, участником которой была Слонина.