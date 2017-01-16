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16.01.2017 17:12

Бюджет Петербурга по итогам года превысил 476 миллиардов

Доход бюджета Петербурга по итогам 2016 года составил 476 млрд 663 млн рублей, сообщили «Фонтанке» 16 января в городском комитете финансов. При этом окончательные расходы бюджета в Смольном пока не называют, объясняя, что все итоговые цифры по исполнению годового бюджета первым должен озвучить глава комитета Алексей Корабельников на заседании правительства.

Как неоднократно сообщала «Фонтанка», первоначально утвержденные параметры бюджета Санкт-Петербурга корректировались в течение 2016 года. Планировалось, что доходы городской казны составят 432,9 млрд рублей. После корректировки сумма увеличилась до 447,8 млрд рублей. Однако, по окончательным данным, доходы бюджета составили 476 млрд 663 млн.

Расходы с предполагаемых 491,5 млрд рублей после корректировки увеличились до 506,4 млрд рублей. Какими они стали по итогам декабря, пока неизвестно. В результате неизвестен и дефицит петербургской казны. Если ранее он предполагался в размере 58,6 млрд рублей, то теперь, очевидно, станет меньше. Если расходы Петербурга вписались в запланированные 506,4 млрд рублей, то дефицит казны, соответственно, сократился до уровня 30 млрд рублей. (По данным на 1 ноября 2016 года, информировал комитет финансов, дефицит составлял 31,9 млрд рублей).

Как уже сообщала «Фонтанка» , госдолг Санкт-Петербурга составляет 13,7 млрд рублей. 57,4% долговой «корзины» (7,9 млрд) – это кредиты, которые  город получил из федерального бюджета. Плюс госдолг  – 42,6% (5,8 млрд рублей) – по государственным облигациям.

 


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