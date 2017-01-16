«Зенит» хочет подписать с Нобоа контракт на 2,5 года, игрок хочет более длительное соглашение

«Зенит» продолжает вести переговоры по поводу перехода полузащитника «Ростова» Кристиана Нобоа.

Как сообщает sportsdaily.ru, детали трансфера между клубами уже согласованы, единственная проблема — личный контракт: 31-летний Нобоа хочет подписать долгосрочное соглашение, а «Зенит» настаивает на 2,5 года. По информации «Фонтанки», переговоры продолжаются с лета 2016 года.

Напомним, в сентябре 2016 Нобоа признался в интервью La Gazzetta dello Sport, что «Зенит» хотел приобрести его на замену Витселю, который вел тогда активные переговоры с «Ювентусом». Но, так как сделка сорвалась, Нобоа остался в «Рубине». В текущем сезоне Нобоа сыграл в 23 матчах за «Ростов» и забил в них 5 голов, а также отметился одной результативной передачей.