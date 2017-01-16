Сказочные персонажи научат мигрантов правильному поведению в Москве

В российской столице выпущена памятка о правилах поведения для мигрантов. О том, как правильно себя вести, рассказывают Василиса Премудрая и три богатыря, а Кощей Бессмертный, напротив, склоняет читателей к правонарушениям.

В Москве по заказу департамента национальной политики, межрегиональных связей и туризма мэрии города напечатана тиражом в 50 тысяч экземпляров брошюра «О правилах поведения мигранта в городе Москве». Как сообщает 16 января русская служба BBC, тендер выиграла региональная общественная организация поддержки трудящихся мигрантов Москвы, которая взялась исполнить заказ за семь миллионов рублей. 100-страничная методичка выполнена в виде комиксов, персонажи которых – герои русских сказок, к примеру, три богатыря, Василиса Премудрая, Кощей Бессмертный и другие.

Иностранным рабочим в брошюре советуют вести себя как можно более незаметно для окружающих, в частности, не разговаривать громко на улице и не оборачиваться вслед женщинам.

Кощей, по задумке авторов, напротив, олицетворяет недоброе начало и в комиксах провоцирует приезжих на нарушение законов, например, зовет на работу в Московской области тех, у кого рабочий патент ограничен только Москвой. Снегурочка объясняет гостям столицы, что не стоит попадаться на такие уловки.

По замыслу чиновников, изложенному в техзадании, появление брошюры должно снизить «уровень напряженности среди москвичей и внутри среды мигрантов».

Представители организации поддержки трудящихся Москвы намерены начать распространение методички в ближайшее время.