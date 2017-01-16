Росреестр приостановил предоставление электронных услуг на неопределенное время

Управление Росреестра по Петербургу не смогло уточнить по просьбе «Фонтанки», когда будет возобновлено оказание электронных услуг на сайте ведомства. Сервис прекратил работу с начала января.

Как сообщили в управлении, Росреестр ведет прием и выдачу документов для регистрации сделок, прав, предоставляет выписки о владельцах недвижимости только через районные многофункциональные центры. Услуги в электронном виде пока недоступны.

Причина – «актуализация контента в связи со вступлением в силу с 1 января 2017 года Федерального закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости», говорится на сайте Росреестра.

До 1 января в России велось две базы данных – единый реестр прав на недвижимость и кадастр, который учитывал местоположение, границы и площадь объектов. С Нового года базы планировалось объединить в единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН). Это должно устранить противоречия баз данных и ускорить проведение сделок.

В декабре прошлого года Росреестр планировал полностью приостановить прием и выдачу документов на время объединения реестров, сообщали игроки рынка недвижимости. . Однако впоследствии было приостановлено только оказание электронных услуг.