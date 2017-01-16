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16.01.2017 16:45

Решение по делу ЮКОСа огласят 19 января

Конституционный суд России провозгласит решение по делу ЮКОСа 19 января. Об этом пресс-служба суда сообщила 16 января в рассылке для прессы.

Заседание состоится в 10.00. На нём КС официально озвучит свою позицию о том, должна ли Российская Федерация платить 1,8 млрд евро акционерам нефтяной компании по решению Европейского суда.

Напомним, слушание по делу ЮКОСа Конституционный суд провёл 15 декабря. На нём служители Фемиды выслушали позицию российских органов власти, которые настаивали: рекордную компенсацию выплачивать не надо. Адвокат ЮКОСа Пирс Гарднер в своём письменном заключении настаивал на обратном.

Жалобу в КС подало Министерство юстиции, недовольное решением Страсбурга. Постановление о компенсации Европейский суд вынес в 2014 году.


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