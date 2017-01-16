Порошенко поручил МИД Украины подать в суд ООН иск против РФ

Президент Украины Петр Порошенко поручил министерству иностранных дел передать иск в Международный суд ООН в Гааге о нарушении Россией Конвенции ООН по противодействию финансирования терроризма и Конвенции по ликвидации всех форм расовой дискриминации.

«Три года Российская Федерация грубо нарушает международное право, три года осуществляет незаконную аннексию Крыма, незаконную оккупацию востока нашей страны на территории Донецкой и Луганской областей, реализует политику уничтожения и дискриминации в Крыму», – цитирует Порошенко его пресс-служба.

«Те, кто остался и в Крыму, и в Донбассе подвергаются пыткам и преследованиям... совершаются другие преступления, которые не могут оставаться безнаказанными», – сказал Петр Порошенко.

«Сегодня весь комплекс работ по досудебному процессу завершен. Сегодня Украина полностью готова, чтобы передать в Международный суд ООН в Гааге необходимые документы для привлечения к ответственности Российской Федерации по этим двум Конвенциям», – отметил президент и подчеркнул, что подготовка украинской стороны является очень тщательной.

Глава украинского государства также отметил, что держит на контроле и предыдущие иски против Российской Федерации в рамках исков о нарушении ею международного морского права. Украина ставит вопрос о привлечении к ответственности за незаконную конфискацию Россией украинского имущества, украинских месторождений, захват украинских платформ, препятствие рыболовству, нанесение экологического ущерба и другие процессы, которые причинили вред Украине.

Президент также сообщил о своем поручении министерству иностранных дел и министерству юстиции по сопровождению исков в рамках двусторонних договоров по защите инвестиций, которыми будет обеспечена защита украинских государственных предприятий. «Россия должна заплатить свою цену за агрессию», – сказал Петр Порошенко и поручил украинским дипломатам передать уже сегодня иск в Международный суд ООН в Гааге.