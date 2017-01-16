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16.01.2017 16:14

Путин привязал зарплату главы ПФР к зарплате сотрудников

Президент России Владимир Путин подписал указ, который устанавливает предельный уровень соотношения зарплаты главы Пенсионного фонда (ПФР) и других его сотрудников.

Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно документу, «условия оплаты труда председателя правления… предусмотренные настоящим указом, применяются с учетом предельного уровня соотношения их среднемесячной заработной платы и среднемесячной заработной платы работников этих фондов, определенного правительством Российской Федерации».

Зарплата глав ФОМС и ФСС также будет привязана к зарплатам работников этих учреждений.


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