Ввод жилья в Петербурге за год вырос на 2,8%

Более 3,1 млн кв. м жилья сдали в 2016 году в Петербурге. Это почти на 100 тысяч «квадратов» больше итогов предыдущего года.

Как сообщил комитет по строительству, за прошедший год в Петербурге ввели в эксплуатацию 1,3 тысячи домов, включая индивидуальное строительство. Здания рассчитаны на 57,4 тысячи квартир.

Больше всего нового жилья появилось в Красносельском, Приморском и Московском районах. В них построили 1,3 млн кв. м жилья.

Кроме того, в прошлом году комитет сдал после строительства и реконструкции 5 детских садов, 3 школы, здание для переезда противотуберкулезного диспансера №5 на Беcтужевской улице, 50, и стадион на Крестовском острове. Еще 21 соцобъект построили за счет инвесторов.

По итогам 2015 года в Петербурге было построено 3 млн кв. м. В 2016-м Смольный прогнозировал этот показатель на уровне 2,9 млн.