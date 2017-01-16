Очевидцы: На Васильевском загорелся автомобиль с людьми в салоне

Машина вспыхнула днем 16 января на парковке возле МФЦ на Васильевском острове в Петербурге. По предварительной информации, в момент возгорания в салоне оставались люди.

Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе МЧС по Петербургу, сигнал о загоревшейся машине, припаркованной у дома №32 на 15-й линии Васильевского острова, дежурные получили сегодня в 15:49. На место выехали два пожарных расчета. В ведомстве подчеркнули, что данных о пострадавших не поступало.

При этом очевидцы сообщили «Фонтанке», что из горящего автомобиля извлекли женщину. По предварительным данным, в салоне при этом мог остаться мужчина. Сведения уточняются.