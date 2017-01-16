В жилом квартале NEWПИТЕР открылся новый детский сад

На территории жилого квартала NEWПИТЕР состоялось торжественное открытие детского сада на 145 мест, который был построен компанией «Строительный трест» – лидером кирпичного домостроения Петербурга – по программе «Социальные объекты в обмен на налоги».

В мероприятии приняли участие руководители Ломоносовского района, Аннинского сельского поселения, комитета по образованию и законодательного собрания Ленинградской области.

Символический ключ от нового образовательного учреждения заведующей вручил руководитель проектов комплексного освоения территорий АО «Строительный трест» Анзор Берсиров. «Нам выпала замечательная возможность присутствовать на новоселье первого детского сада проекта NEWПИТЕР. В проектирование и строительство этого садика мы вложили частичку своей души, и я надеюсь, что с сегодняшнего дня все его помещения будут наполнены звонким детским смехом. Отдельно мне хотелось бы сообщить важную для всех жителей нашего квартала новость: в ближайшие 2-3 месяца мы приступим к строительству общеобразовательной школы на 550 мест», – отметил он.

NEWПИТЕР

Дошкольное учреждение рассчитано на восемь групп ясельного, младшего, среднего и подготовительного возраста. В каждой группе предусмотрена отдельная спальня, игровая зона, столовая и санузел.

Здесь есть зал для занятий музыкой, спортивный зал, плавательный бассейн, медицинский кабинет и пищеблок. На благоустроенной территории разместились игровые площадки для каждой группы, а также площадка для занятий физкультурой.

Новый детский сад расположен на территории строящегося квартала комфорт-класса NEWПИТЕР. Первый этап строительства жилого комплекса предусматривает возведение 28 жилых домов на 330 тысяч кв. м недвижимости, четырех детских садов, двух общеобразовательных школ, спортивного центра с бассейном, офисно-торговых комплексов и многоуровневых паркингов. На сегодняшний день введены в эксплуатацию три дома общей площадью более 55 тысяч кв. метров. В конце декабря 2016 года компания «Строительный трест» получила разрешение на строительство шестого дома проекта.

Справка о компании ЗАО «Строительный трест»

