В ЗакСе помолятся перед началом новой сессии

Молебен перед первым заседанием новой сессии состоится в среду, 18 января, в Законодательном собрании Петербурга. Об этом "Фонтанке" сообщили несколько депутатов, которых пригласили принять участие в службе в домовой церкви Мариинского дворца.

Как отметили народные избранники, это традиционная молитва о благополучном проведении законодательного сезона. Не исключено, что в ходе мероприятия будет затронут вопрос передачи РПЦ Исаакиевского собора, которую активно поддерживает спикер ЗакСа Вячеслав Макаров.

Настоятель домового храма ЗакСа, протоиерей Петр Мухин подтвердил "Фонтанке", что в среду запланирована Божественная литургия, однако отметил, что проводится она почти ежедневно, а 18 числа будет посвящена предстоящему празднику Крещения.

"Всем, кто придет, я, конечно, пожелаю мира и благоразумия", – отметил Петр Мухин.