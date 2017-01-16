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16:05 16.01.2017
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14:22
«Дочка» «Юлмарта» обжаловала введение процедуры наблюдения в ее отношении
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16.01.2017 15:47

В ЗакСе помолятся перед началом новой сессии

Молебен перед первым заседанием новой сессии состоится в среду, 18 января, в Законодательном собрании Петербурга. Об этом "Фонтанке" сообщили несколько депутатов, которых пригласили принять участие в службе в домовой церкви Мариинского дворца.

Как отметили народные избранники, это традиционная молитва о благополучном проведении законодательного сезона. Не исключено, что в ходе мероприятия будет затронут вопрос передачи РПЦ Исаакиевского собора, которую активно поддерживает спикер ЗакСа Вячеслав Макаров.

Настоятель домового храма ЗакСа, протоиерей Петр Мухин подтвердил "Фонтанке", что в среду запланирована Божественная литургия, однако отметил, что проводится она почти ежедневно, а 18 числа будет посвящена предстоящему празднику Крещения.

"Всем, кто придет, я, конечно, пожелаю мира и благоразумия", – отметил Петр Мухин.

 

 


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