МЧС Киргизии уточнило число погибших в авиакатастрофе

В Министерстве по чрезвычайным ситуациям Киргизии уточнили число погибших в авиакатастрофе под Бишкеком. Об этом в понедельник, 16 января, сообщает пресс-служба МЧС.

Как отмечается в сообщении, в результате падения самолета на дачный поселок Дача-Суу погиб 31 человек, 11 были госпитализированы в медицинские учреждения столицы республики.

Ранее сообщалось о 37 погибших. Как уточнила представитель Минздрава республики Елена Баялинова, в число погибших входят четыре члена экипажа.

Грузовой самолет «Боинг 747-400» турецкой авиакомпании ACT Airlines, выполнявший рейс из Гонконга в Стамбул с промежуточной посадкой в Бишкеке, упал рано утром в понедельник, 16 января, на дачный поселок вблизи аэропорта Манас. Причиной катастрофы назывались сложные погодные условия.

Самолет пытался совершить посадку с запада на восток, однако не смог этого сделать и, вероятно, хотел уйти на второй круг. По данным Минтранса, лайнер упал при заходе на посадку в 1,5-2 километрах от взлетно-посадочной полосы аэропорта.