Павленский уехал из России после любовного скандала

Акционист Петр Павленский и его жена Оксана Шалыгина покинули Россию после любовной истории с участниками "Театра.doc". Актриса этого театра ранее заявила, что пара ее пыталась изнасиловать, а режиссер зафиксировал побои.

Как следует из размещенной в аккаунте Павленского информации, с сентября 2016 года с ним пыталась завязать знакомство актриса "Театра.doc" Анастасия Слонина. 4 декабря она пришла в съемную квартиру Павленского и Шалыгиной в Даниловском районе Москвы.

«Насилия вообще никакого не было», – заявил акционист.

Вместе с тем Слонина после встречи зафиксировала телесные повреждения, в том числе порез руки, и обратилась в Следственный комитет Москвы с заявлением о возбуждении уголовного дела по статье 132 УК «Насильственные действия сексуального характера группой лиц». Показания актриса дала и на Шалыгину.

Кроме того, правоохранительные органы столицы приняли заявление бывшего бойфренда Слониной – режиссера "Театра.doc" Василия Березина. Он утверждает, что был избит Павленским и его знакомыми. Якобы Березин выразил недовольство повышенным и, как ему казалось, нездоровым вниманием акциониста к Слониной. Выяснение отношений мужчин состоялось во дворе "Театра.doc" в последних числах октября.

Следственный комитет взял объяснение с Павленского и Шалыгиной в середине декабря 2016 года, после чего оба уехали из России на Украину. Телефоны акциониста и жены отключены.

В июне 2016 года Павленский был освобожден из СИЗО по делу о поджоге двери ФСБ. Он путешествовал по Европе с пресс-конференциями, о нем снимали документальные фильмы. По мнению акциониста, актрису Слонину специально подослали к нему для провокации, чтобы посадить по тяжкой и «грязной» статье. В "Театре.doc" эту версию «Фонтанке» опровергли.