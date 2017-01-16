Лунев дебютирует в составе «Зенита» в матче против «Чанчунь Ятай»

Стал известен стартовый состав «Зенита» на товарищеский матч с китайским клубом «Чанчунь Ятай».

В воротах сыграет Андрей Лунев, в защите — Александр Анюков, Николас Ломбертс, Луиш Нету и Евгений Чернов, в полузащите — Хави Гарсия (капитан команды), Эрнани, Жулиано и Олег Шатов, в нападении — Александр Кокорин и Александр Кержаков.

В запасе остались все остальные игроки, находящиеся на сборе в Дубае. Игра начнется в 16:00. Прямая трансляция будет вестись на сайте «Зенита». Отметим, что для Лунева это будет дебютный матч за сине-бело-голубых.

Напомним, в первом матче этих сборов «Зенит» сыграл вничью с немецким «Айнтрахтом» со счетом 0:0.