В Курортном районе ищут миллионы клюнувших на приманку обнальщиков на «Авито»

По мнению следствия, петербургские бизнесмены, занимающиеся подпольным обналичиванием денег, для убедительности порой используют ресурс «Авито». А оперативники экономической полиции Курортного района города, помимо незаконной банковской деятельности, увидели за этим еще и мошенничество. Последнее доказывается проще. Судя по всему, допрошенный 16 января предприниматель не рассчитал, что клиенты, обратившиеся к нему за серой услугой, готовы сотрудничать с государством.

По информации «Фонтанки», к обеду 16 января 2017 года Следственное управление Курортного УМВД допросило петербургского коммерсанта Тимофеева. Он отпущен под обязательство, хотя к нему есть вопросы по уголовному делу, возбужденному 8 января этого года по третьей части статьи 159 УК РФ – «Мошенничество в крупном размере».

В материалах этого уголовного дела исследуется, как некое ООО «Альянс» разместило на «Авито» объявление о продаже электрогенераторов, а затем ООО «Транс-Лизинг» заключило с ним фиктивный договор купли-продажи о поставке этого же электрооборудования. Навряд ли для сотрудников экономической полиции было секретом, что данная схема – всего лишь более убедительная уловка при незаконном обналичивании денег. (Тем, кто обналом мало интересуется, скажем – на январь за эту услугу с бизнеса берут 7-9 процентов).

По версии оперативников экономической полиции УМВД по Курортному району, группа теневых банкиров действовала в Петербурге с начала 2016 года, насчитывала шесть участников, а объем, который они перевалили через себя, достиг 500 миллионов рублей. Параллельно с этим полицейские узнали, что многих клиентов попросту обманули под разными предлогами. Судя по всему, следствие решило начать не со статьи 172 УК – «Незаконная банковская деятельность», а с мошенничества.

Также, как стало известно «Фонтанке», на днях на Васильевском острове, в бизнес-центре «Магнус», в офисе компании «Крисмас+», которая принадлежит одному из фигурантов дела, проведен обыск. В результате чего изъяты печати подставных фирм «Альянс» и «Сигма».

Что касается потенциальных потерпевших, обманутых при данной схеме обнала, то, как журналисту «Фонтанки» подсказали в ГСУ ГУ МВД, «их 20-30 человек, а общая сумма потерянных ими денег при попытке обналичивания достигает десятков миллионов».