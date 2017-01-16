Игорь Албин не бросит российское казачество

Президент Владимир Путин утвердил новый состав Совета при президенте РФ по делам казачества. Вице-губернатор Петербурга Игорь Албин свой пост в этом органе сохранил, сообщили в администрации губернатора Северной столицы в понедельник, 16 января.

В обновленный состав Совета по делам казачества вошли 72 человека. Возглавляет структуру по-прежнему полпред президента России в Центральном федеральном округе Александр Беглов. Игорь Албин тоже остался в составе консультативного органа и продолжит привлекать казаков к воспитанию подрастающего поколения в духе патриотизма.

Совет при президенте по делам казачества образован в 2009 году. Он участвует в подготовке законопроектов, касающихся этой группы населения, и в целом курирует эту тему.