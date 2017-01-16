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16.01.2017 14:47

Кредитный портфель Северо-Западного банка Сбербанка достиг 889 млрд рублей

Кредитный портфель Северо-Западного банка Сбербанка достиг 889 млрд рублей
ПАО «Сбербанк России»

Кредитный портфель Северо-Западного банка Сбербанка по итогам 2016 года составил 889 млрд рублей, увеличившись на 4% по сравнению с результатами 2015 года.

В регионах присутствия Северо-Западного банка Сбербанка наибольший прирост портфеля отмечен в Псковской (рост составил 8% до 27 млрд рублей) и Мурманской (7% до 80 млрд рублей) областях. На 6% портфель вырос в Калининградской области и Санкт-Петербурге – до 46 млрд и до 281 млрд рублей соответственно. На 3% рост составил  в Республике Карелия (до 39 млрд рублей) и Новгородской области (28 млрд рублей). В Ленинградской области кредитный портфель вырос на 2% и составил 68 млрд рублей.

Активы банка выросли на 7% до 1,6 трлн рублей, средства клиентов – на 10% до 1,41 трлн рублей,

«Мы продолжаем наращивать активы банка, сохраняя позитивную динамику по всем показателям. Наша команда показала высокий результат, обеспечив доступность кредитных ресурсов и качество кредитного портфеля», – отметил председатель Северо-Западного банка ПАО Сбербанк Дмитрий Курдюков.

Справка о компании  ПАО «Сбербанк России»    


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