Лицензию на сбор долгов в Петербурге успела получить одна фирма

Пока лишь одна коллекторская компания в Петербурге смогла попасть в официальный государственный реестр по состоянию на 16 января этого года. Агентства, продолжающие свою деятельность без лицензии, рискуют получить миллионные штрафы.

В государственный реестр фирм, уполномоченных заниматься сбором задолженностей, с начала 2017 года вошла только одна организация из Петербурга: ООО «Филберт». Это следует из данных, опубликованных в понедельник на официальном сайте Федеральной службы судебных приставов РФ. Напомним, изначально заявку на включение в этот реестр подавали пять коллекторских агентств, действующих на территории города.

Согласно указу президента РФ от 15 декабря 2016 года, надзор за коллекторскими фирмами теперь осуществляет Федеральная служба судебных приставов, которая формирует реестр организаций, имеющих лицензию на сбор задолженностей. Их работу регламентирует закон «О коллекторской деятельности». Юрлица, которые продолжат работать без лицензии, рискуют получить штрафы до двух миллионов рублей, физические лица – до полумиллиона. Крайний срок подачи заявок на включение в реестр не установлен.