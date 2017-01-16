Еще
16:06 16.01.2017
Пришлите свою новость!
16:05
Ввод жилья в Петербурге за год вырос на 2,8%
16:01
В 2016 году ни один гражданин Украины не получил статус беженца в Финляндии
15:56
Московская биржа возобновила торги
15:47
В ЗакСе помолятся перед началом новой сессии
15:43
«Нацбест» увеличил призовой фонд до миллиона рублей
15:38
МЧС Киргизии уточнило число погибших в авиакатастрофе
15:34
Павленский уехал из России после любовного скандала
15:30
Утонувшее судно Monni поднимут со дна акватории Финского залива
15:27
Лунев дебютирует в составе «Зенита» в матче против «Чанчунь Ятай»
15:20
Гол Кержакова признан лучшим голом "Зенита" первой половины сезона
15:13
Офисный рынок Петербурга побил рекорд в 2016 году благодаря крупнейшей сделке
15:08
В Курортном районе ищут миллионы клюнувших на приманку обнальщиков на «Авито»
14:59
Игорь Албин не бросит российское казачество
14:55
Лицензию на сбор долгов в Петербурге успела получить одна фирма
14:44
ФАС предписала аннулировать конкурс на строительство музея «Россия — моя история»
14:43
Петербуржец задержан за угрозу бросить фен в ванну возлюбленной
14:37
В петербургской поликлинике врача на дом вызывают по номеру телефона главврача
14:32
Убийцу российского посла похоронили на безымянном кладбище в Анкаре
14:22
«Дочка» «Юлмарта» обжаловала введение процедуры наблюдения в ее отношении
14:18
На таможне задержали более 50 кг египетских таблеток от гепатита С
14:14
Путин установил День нацгвардии
14:10
«ДП»: Петербургские компании пытаются получить деньги у турецкого подрядчика ЗСД
14:08
Байден: Евроинтеграция Украины - как полет на Луну
14:04
За неделю с улиц Петербурга вывезли более 60 тысяч кубов снега
14:00
На севере Финляндии сегодня заканчивается полярная ночь
13:56
Испания готовится к снегопаду
13:51
24 купели приготовили для крещенских купаний в Петербурге
13:47
Ковальчук установил рекорд СКА
13:34
Во Франции снижен подоходный налог
13:29
Страховщики ОСАГО жалуются на потери в 40 миллиардов
13:20
Кудрин предлагает повысить пенсионный возраст с 2019 года
13:18
Ремонт Банковского моста в Петербурге начнется в 2018 году
13:14
«Зенит» открыл продажу билетов на первый домашний матч в году
13:10
Петербурженка Екатерина Константинова выиграла три медали на чемпионате Европы по шорт-треку
13:04
Аэропорт в Бишкеке возобновил работу
12:57
Песков: Сайт Кремля атакуют хакеры, но обвинять какие-то страны смешно
12:56
В выходные в Петербурге поставлен антирекорд по числу ДТП
12:52
Лапландия зарабатывает миллионы на спецтурах для богатых
12:48
Здание бывшего детского приюта под Павловском выставлено на продажу
12:44
ГК «Эталон» в 2016-м увеличила продажи жилья на 35%
12:39
Песков опроверг сообщения о готовящейся встрече Путина и Трампа
12:32
В метро Петербурга прокомментировали поездку поезда с открытыми дверями
12:18
В Петербурге бывший адвокат получила условно за рейдерский захват
12:14
Грифона с Банковского моста после реставрации могут установить во дворе ФИНЭКа
12:12
Ле Пен подтвердила, что искала средства на выборы в США
12:07
Минкомсвязи перевело «Мир» на отечественное ПО
11:54
«Мемориал» обжаловал решение суда оставить общество в реестре НКО-иноагентов
11:46
Путин выразил соболезнования президенту Киргизии
11:38
США впервые выпустят монету с афроамериканкой
11:35
В центре Осло запретят передвижение на дизельных автомобилях
11:30
В Китае официально ужесточен лимит на легионеров
11:27
Президент Молдавии летит в Москву
11:21
Ленобласть ждет крещенская оттепель
11:13
Кузнецова вышла во второй круг Australian Open
11:08
В Пулково задержан подозреваемый в убийстве мужа родной сестры
11:03
Минобороны попросило прощения у родственников погибших в катастрофе Ту-154
10:57
На финской границе задержали россиянина и белоруса с ворованной одеждой
10:49
В петербургском метро поезд ехал с открытыми дверями
10:43
В «Останкино» прощаются с погибшими при крушении Ту-154 журналистами Первого канала и НТВ
10:37
Новый светофор на Выборгском шоссе подарил водителям пробку
10:31
На Дворцовой площади разобрали новогоднюю елку
10:23
На Вавиловых прорвало трубу с холодной водой
10:19
Петербургский курьер оставил подарок угонщикам, а те не растерялись
10:13
Разлив воды возле «Гранд Макет Россия» в Петербурге локализован
10:09
Бизнесмен устроил стрельбу из пневматики в саду "Нева"
10:03
Неслышащих актеров приглашают на кастинг в новый мюзикл
09:57
На месте падения "Боинга" под Бишкеком обнаружены тела 31 человека и 9 фрагментов тел
09:49
На проспекте Энгельса разбился насмерть мужчина
09:41
Финскую визу можно сделать до конца января
Предыдущие новости
Архив материалов
Город
Версия для печати
16.01.2017 14:55

Лицензию на сбор долгов в Петербурге успела получить одна фирма

Пока лишь одна коллекторская компания в Петербурге смогла попасть в официальный государственный реестр по состоянию на 16 января этого года. Агентства, продолжающие свою деятельность без лицензии, рискуют получить миллионные штрафы.

В государственный реестр фирм, уполномоченных заниматься сбором задолженностей, с начала 2017 года вошла только одна организация из Петербурга: ООО «Филберт». Это следует из данных, опубликованных в понедельник на официальном сайте Федеральной службы судебных приставов РФ. Напомним, изначально заявку на включение в этот реестр подавали пять коллекторских агентств, действующих на территории города.

Согласно указу президента РФ от 15 декабря 2016 года, надзор за коллекторскими фирмами теперь осуществляет Федеральная служба судебных приставов, которая формирует реестр организаций, имеющих лицензию на сбор задолженностей. Их работу регламентирует закон «О коллекторской деятельности». Юрлица, которые продолжат работать без лицензии, рискуют получить штрафы до двух миллионов рублей, физические лица – до полумиллиона. Крайний срок подачи заявок на включение в реестр не установлен.


Подписывайтесь на канал "Фонтанка.ру" в Telegram или Viber, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

СМИ2
MarketGid News
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Новости компаний
Yolkki Village
13.01.2017 16:46

В ЖК Yolkki Village начали установку дверей в квартиры

Сразу после новогодних праздников в загородном жилом комплексе Yolkki Village начали установку квартирных дверей
ЖК Yolkki Village
12.01.2017 10:21

В 2017 году застройщик обещает сдать первую очередь ЖК Yolkki Village

2016 год стал очень продуктивным для застройщика ЖК Yolkki Village. К декабрю компания вышла на финишную прямую по строительству первой очереди
06.01.2017 12:52

Открыта первая Новогодняя туристическая ярмарка в Пассажирском порту

Материалы рубрики
Новости
Статьи
Ввод жилья в Петербурге за год вырос на 2,8%
Лицензию на сбор долгов в Петербурге успела получить одна фирма
За неделю с улиц Петербурга вывезли более 60 тысяч кубов снега
24 купели приготовили для крещенских купаний в Петербурге
Ремонт Банковского моста в Петербурге начнется в 2018 году
Грифона с Банковского моста после реставрации могут установить во дворе ФИНЭКа
Грифоны отправляются на реставрацию
На Дворцовой площади разобрали новогоднюю елку
На Петербург надвигаются морозы
Полиция спасла актрису от самоубийства в центре Петербурга
Когда в музей приходит РПЦ
Непобедимый хозяин скотовозок
Верховный суд построят по образцу резиденций
Петербург будущего: с ВCД и кольцевым метро
Что известно о передаче Исаакиевского собора РПЦ
«Подорожник» обогнал контролеров в развитии
«Фонтанка» проверяет — чем занимаются в ГМП «Исаакиевский собор» в выходной день
У единороссов прорезался голос перед «исаакиевским протестом»
Николай Буров: Я выдохся
Частный автобусный парк поправит законы
Говорим и показываем
Главное
Последнее

Грифоны отправляются на реставрацию

Гол Кержакова признан лучшим голом "Зенита" первой половины сезона

На Дворцовой площади разобрали новогоднюю елку

В петербургском метро поезд ехал с открытыми дверями

На месте падения "Боинга" под Бишкеком обнаружены тела 31 человека и 9 фрагментов тел

Вячеслав ЕвдокимовФК "Зенит"

Футбольный «Зенит» сыграл на сборах в Дубае в регби

Новости компаний
Yolkki Village
13.01.2017 16:46
В ЖК Yolkki Village начали установку дверей в квартиры
Сразу после новогодних праздников в загородном жилом комплексе Yolkki Village начали установку квартирных дверей
ЖК Yolkki Village
12.01.2017 10:21
В 2017 году застройщик обещает сдать первую очередь ЖК Yolkki Village
2016 год стал очень продуктивным для застройщика ЖК Yolkki Village. К декабрю компания вышла на финишную прямую по строительству первой очереди
06.01.2017 12:52
Открыта первая Новогодняя туристическая ярмарка в Пассажирском порту
ООО «Терминал-Ресурс»
30.12.2016 15:03
Только в январе ипотека под 11,5%
Только в январе 2017 года действует предложение от Сбербанка на приобретение квартир от застройщика под 11,5%. Первоначальный взнос от 15%.
«МегаФон.ТВ»
26.12.2016 11:32
«Елочный» базар на «МегаФон.ТВ». Онлайн-кинотеатр покажет серии «Елок» бесплатно
Зрители онлайн-кинотеатра «МегаФон.ТВ» получили бесплатный доступ к просмотру первых частей народной комедии «Елки» с 19 декабря по 8 января 2017 включительно.
Tele2
23.12.2016 10:23
Tele2 упакует новогодние подарки
Tele2 запускает акцию «Упакуем подарок в подарок»
ГУП «ГУИОН»
19.12.2016 10:20
СПб ГУП «ГУИОН»: поможет вам правильно оформить садовый или дачный дом
С 1 января 2017 года меняется порядок регистрации садовых и дачных домов в рамках «дачной амнистии». Теперь для регистрации права собственности на такие объекты недвижимости гражданам необходимо будет изготовить технический план на объект и направить документы в Росреестр.
ЖК «Bau Haus»
19.12.2016 10:00
В Московском районе строится новый жилой комплекс BauHaus
В жилом комплексе "BauHaus" закончено обустройство свайного поля под корпусами А и В. Далее по плану работ следует заливка фундамента и начало возведения этажей.
Фотобанк Lori
15.12.2016 11:00
«РЖД Тур» приглашает в путешествие за новогодней сказкой
Зима, снег, мороз. Самое время подумать о том, как провести новогодние каникулы так, чтобы они запомнились надолго.Чтобы растопить холод в душе, надо вернуться в детство – в тот период, когда мир казался сказочным и гостеприимным.
Parusa RMC
14.12.2016 10:00
Рестораны Центрального яхт-клуба готовы к новогоднему сезону
Рестораны «Паруса» и «Море» полностью готовы к началу сезона новогодних праздников. За осенние месяцы шеф-повара улучшили банкетные предложения, не оставив без внимания традиционные для зимы блюда.
© 2000-2017 Фонтанка.Ру
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.