ФАС предписала аннулировать конкурс на строительство музея «Россия — моя история»

Федеральная антимонопольная служба 13 января опубликовала предписание об отмене итогов конкурса на строительство парка «Россия — моя история» в Петербурге за 1,4 млрд рублей. Единственным участником тендера стала СК «Мир», подрядчик по строительству стадиона на Крестовском острове и Большого театра.

По данным ФАС, 22 декабря в ведомство поступила жалоба ООО «ПрофСервис», а 29 декабря было выдано предписание об отмене конкурса в срок до 13 января 2017-го. Согласно решению, смольнинское АО «Центр выставочных и музейных проектов» неправомерно объединило в один лот проектные и строительно-монтажные работы.

На сайте госзакупок пока нет информации ни о жалобе и решении ФАС, ни об отмене тендера. По его условиям, 13 января комиссия должна была решить, соответствует ли заявка СК «Мир» техническому заданию.

По данным портала госзаказа, в декабре компания «ПрофСервис» подала в ФАС 10 жалоб. Помимо Петербурга и Ленобласти фирму не устроили тендеры в Перми, Орле и Пскове. По данным ЕГРЮЛ, фирма принадлежит Александру Бакаянову. Компания имеет допуск на строительные работы стоимостью до 10 млн рублей. Бакаянов также владеет третью долей в ООО «Сфера», специализирующемся на ремонте кровли.

Тем не менее Александр Бакаянов заверил «Фонтанку»: «Мы подали жалобу, поскольку хотели участвовать в конкурсе. Мы можем выполнить весь объем работ».

Новый музей площадью 15 тысяч кв. м планируют возвести на Бассейной улице, рядом с СКК, к лету 2018 года. В здании разместятся экспозиции «Рюриковичи», «Романовы», «От великих потрясений к великой Победе» и «Новое время», подготовленные Патриаршим советом по культуре, а также экспозиция, посвященная Петербургу, и временные выставки.