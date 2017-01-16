Еще
16:06 16.01.2017
Пришлите свою новость!
16:05
Ввод жилья в Петербурге за год вырос на 2,8%
16:01
В 2016 году ни один гражданин Украины не получил статус беженца в Финляндии
15:56
Московская биржа возобновила торги
15:47
В ЗакСе помолятся перед началом новой сессии
15:43
«Нацбест» увеличил призовой фонд до миллиона рублей
15:38
МЧС Киргизии уточнило число погибших в авиакатастрофе
15:34
Павленский уехал из России после любовного скандала
15:30
Утонувшее судно Monni поднимут со дна акватории Финского залива
15:27
Лунев дебютирует в составе «Зенита» в матче против «Чанчунь Ятай»
15:20
Гол Кержакова признан лучшим голом "Зенита" первой половины сезона
15:13
Офисный рынок Петербурга побил рекорд в 2016 году благодаря крупнейшей сделке
15:08
В Курортном районе ищут миллионы клюнувших на приманку обнальщиков на «Авито»
14:59
Игорь Албин не бросит российское казачество
14:55
Лицензию на сбор долгов в Петербурге успела получить одна фирма
14:44
ФАС предписала аннулировать конкурс на строительство музея «Россия — моя история»
14:43
Петербуржец задержан за угрозу бросить фен в ванну возлюбленной
14:37
В петербургской поликлинике врача на дом вызывают по номеру телефона главврача
14:32
Убийцу российского посла похоронили на безымянном кладбище в Анкаре
14:22
«Дочка» «Юлмарта» обжаловала введение процедуры наблюдения в ее отношении
14:18
На таможне задержали более 50 кг египетских таблеток от гепатита С
14:14
Путин установил День нацгвардии
14:10
«ДП»: Петербургские компании пытаются получить деньги у турецкого подрядчика ЗСД
14:08
Байден: Евроинтеграция Украины - как полет на Луну
14:04
За неделю с улиц Петербурга вывезли более 60 тысяч кубов снега
14:00
На севере Финляндии сегодня заканчивается полярная ночь
13:56
Испания готовится к снегопаду
13:51
24 купели приготовили для крещенских купаний в Петербурге
13:47
Ковальчук установил рекорд СКА
13:34
Во Франции снижен подоходный налог
13:29
Страховщики ОСАГО жалуются на потери в 40 миллиардов
13:20
Кудрин предлагает повысить пенсионный возраст с 2019 года
13:18
Ремонт Банковского моста в Петербурге начнется в 2018 году
13:14
«Зенит» открыл продажу билетов на первый домашний матч в году
13:10
Петербурженка Екатерина Константинова выиграла три медали на чемпионате Европы по шорт-треку
13:04
Аэропорт в Бишкеке возобновил работу
12:57
Песков: Сайт Кремля атакуют хакеры, но обвинять какие-то страны смешно
12:56
В выходные в Петербурге поставлен антирекорд по числу ДТП
12:52
Лапландия зарабатывает миллионы на спецтурах для богатых
12:48
Здание бывшего детского приюта под Павловском выставлено на продажу
12:44
ГК «Эталон» в 2016-м увеличила продажи жилья на 35%
12:39
Песков опроверг сообщения о готовящейся встрече Путина и Трампа
12:32
В метро Петербурга прокомментировали поездку поезда с открытыми дверями
12:18
В Петербурге бывший адвокат получила условно за рейдерский захват
12:14
Грифона с Банковского моста после реставрации могут установить во дворе ФИНЭКа
12:12
Ле Пен подтвердила, что искала средства на выборы в США
12:07
Минкомсвязи перевело «Мир» на отечественное ПО
11:54
«Мемориал» обжаловал решение суда оставить общество в реестре НКО-иноагентов
11:46
Путин выразил соболезнования президенту Киргизии
11:38
США впервые выпустят монету с афроамериканкой
11:35
В центре Осло запретят передвижение на дизельных автомобилях
11:30
В Китае официально ужесточен лимит на легионеров
11:27
Президент Молдавии летит в Москву
11:21
Ленобласть ждет крещенская оттепель
11:13
Кузнецова вышла во второй круг Australian Open
11:08
В Пулково задержан подозреваемый в убийстве мужа родной сестры
11:03
Минобороны попросило прощения у родственников погибших в катастрофе Ту-154
10:57
На финской границе задержали россиянина и белоруса с ворованной одеждой
10:49
В петербургском метро поезд ехал с открытыми дверями
10:43
В «Останкино» прощаются с погибшими при крушении Ту-154 журналистами Первого канала и НТВ
10:37
Новый светофор на Выборгском шоссе подарил водителям пробку
10:31
На Дворцовой площади разобрали новогоднюю елку
10:23
На Вавиловых прорвало трубу с холодной водой
10:19
Петербургский курьер оставил подарок угонщикам, а те не растерялись
10:13
Разлив воды возле «Гранд Макет Россия» в Петербурге локализован
10:09
Бизнесмен устроил стрельбу из пневматики в саду "Нева"
10:03
Неслышащих актеров приглашают на кастинг в новый мюзикл
09:57
На месте падения "Боинга" под Бишкеком обнаружены тела 31 человека и 9 фрагментов тел
09:49
На проспекте Энгельса разбился насмерть мужчина
09:41
Финскую визу можно сделать до конца января
Предыдущие новости
Архив материалов
Бизнес
Версия для печати
16.01.2017 14:44

ФАС предписала аннулировать конкурс на строительство музея «Россия — моя история»

Федеральная антимонопольная служба 13 января опубликовала предписание об отмене итогов конкурса на строительство парка «Россия — моя история» в Петербурге за 1,4 млрд рублей. Единственным участником тендера стала СК «Мир», подрядчик по строительству стадиона на Крестовском острове и Большого театра.

По данным ФАС, 22 декабря в ведомство поступила жалоба ООО «ПрофСервис», а 29 декабря было выдано предписание об отмене конкурса в срок до 13 января 2017-го. Согласно решению, смольнинское АО «Центр выставочных и музейных проектов» неправомерно объединило в один лот проектные и строительно-монтажные работы.

На сайте госзакупок пока нет информации ни о жалобе и решении ФАС, ни об отмене тендера. По его условиям, 13 января комиссия должна была решить, соответствует ли заявка СК «Мир» техническому заданию.

По данным портала госзаказа, в декабре компания «ПрофСервис» подала в ФАС 10 жалоб. Помимо Петербурга и Ленобласти фирму не устроили тендеры в Перми, Орле и Пскове. По данным ЕГРЮЛ, фирма принадлежит Александру Бакаянову. Компания имеет допуск на строительные работы стоимостью до 10 млн рублей. Бакаянов также владеет третью долей в ООО «Сфера», специализирующемся на ремонте кровли.

Тем не менее Александр Бакаянов заверил «Фонтанку»: «Мы подали жалобу, поскольку хотели участвовать в конкурсе. Мы можем выполнить весь объем работ».

Новый музей площадью 15 тысяч кв. м планируют возвести на Бассейной улице, рядом с СКК, к лету 2018 года. В здании разместятся экспозиции «Рюриковичи», «Романовы», «От великих потрясений к великой Победе» и «Новое время», подготовленные Патриаршим советом по культуре, а также экспозиция, посвященная Петербургу, и временные выставки.


Подписывайтесь на канал "Фонтанка.ру" в Telegram или Viber, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

СМИ2
MarketGid News
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Новости компаний
Tele2
30.12.2016 13:28

Тele2 получила аккредитацию международной ассоциации АССА

Tele2 получила статус аккредитованного работодателя АССА − Ассоциации дипломированных сертифицированных бухгалтеров. Это свидетельствует о высоком качестве обучения специалистов в области финансов и учета.
«МегаФон»
28.12.2016 16:58

Северо-Западный филиал «МегаФона» подводит предварительные итоги уходящего года

«МегаФон» — 2016: от банковской карты до LTE Advanced. Широкое покрытие – широкие возможности
ИКК «ГАРАНТ ИНТЕРНЭШНЛ»
23.12.2016 13:55

В «Конструктор правовых документов» системы ГАРАНТ подключены учетные политики на 2017 год

«Конструктор правовых документов» системы ГАРАНТ пополнился учетными политиками для коммерческих организаций и для государственных (муниципальных) учреждений на 2017 год
Материалы рубрики
Новости
Статьи
Московская биржа возобновила торги
ФАС предписала аннулировать конкурс на строительство музея «Россия — моя история»
«Дочка» «Юлмарта» обжаловала введение процедуры наблюдения в ее отношении
ГК «Эталон» в 2016-м увеличила продажи жилья на 35%
Минкомсвязи перевело «Мир» на отечественное ПО
Назарбаев призвал бизнесменов ОАЭ принять участие в приватизации в Казахстане
Гендиректор Sony Entertainment уходит в Snapchat
В Deutsche Bank сотрудникам запретили мессенджеры и sms
Россельхознадзор в случае отмены эмбарго будет проверять импортеров заново
Петербургский УФАС заподозрил в картельном сговоре компании по уборке территорий
Газпром-бург
«ЭРА-ГЛОНАСС» испортит дилерам план продаж
Экспресс-посылки затормозились на таможне
Цифры года
Lux Express притормозили за трещины
«Питерлэнд» слили из «Вотервиля»
5 вопросов о Валерии Израйлите
«Выходные в офлайне — это роскошь»
В ожидании автомобиля
Готовы ли вы стать нефтяником?
Говорим и показываем
Главное
Последнее

Грифоны отправляются на реставрацию

Гол Кержакова признан лучшим голом "Зенита" первой половины сезона

На Дворцовой площади разобрали новогоднюю елку

В петербургском метро поезд ехал с открытыми дверями

На месте падения "Боинга" под Бишкеком обнаружены тела 31 человека и 9 фрагментов тел

Вячеслав ЕвдокимовФК "Зенит"

Футбольный «Зенит» сыграл на сборах в Дубае в регби

Новости компаний
Tele2
30.12.2016 13:28
Тele2 получила аккредитацию международной ассоциации АССА
Tele2 получила статус аккредитованного работодателя АССА − Ассоциации дипломированных сертифицированных бухгалтеров. Это свидетельствует о высоком качестве обучения специалистов в области финансов и учета.
«МегаФон»
28.12.2016 16:58
Северо-Западный филиал «МегаФона» подводит предварительные итоги уходящего года
«МегаФон» — 2016: от банковской карты до LTE Advanced. Широкое покрытие – широкие возможности
ИКК «ГАРАНТ ИНТЕРНЭШНЛ»
23.12.2016 13:55
В «Конструктор правовых документов» системы ГАРАНТ подключены учетные политики на 2017 год
«Конструктор правовых документов» системы ГАРАНТ пополнился учетными политиками для коммерческих организаций и для государственных (муниципальных) учреждений на 2017 год
INKERI
22.12.2016 12:37
ЮИТ выводит на рынок третью очередь INKERI
Финская компания «ЮИТ Санкт-Петербург» объявила о выводе на рынок третьей очереди проекта жилого комплекса комфорт-класса INKERI в городе Пушкин. 5-этажный комплекс
MarkswebbRank&Report
16.12.2016 12:11
Markswebb снова определил выгодные банки для ведения бизнеса
Аналитическое агентство MarkswebbRank&Report провело второй мониторинг банковских тарифов по расчетно-кассовому обслуживанию для бизнеса среди 22 российских банков.
"АвиаПорт"
14.12.2016 18:11
Презентация результатов рейтинга ведущих авиакомпаний "Сервис в российском небе"
Отраслевое агентство "АвиаПорт" представило результаты первого исследования сервиса российских и иностранных авиакомпаний "Сервис в российском небе".
Tele2
13.12.2016 15:56
IT-гений в черной водолазке рассказал о смартфонах Tele2
Tele2 запустила новую рекламную кампанию. Главная идея новых ТВ-роликов: хороший смартфон можно приобрести по выгодной цене, без специальных условий и дополнительных услуг.
УБРиР
12.12.2016 10:30
В 2017 году стоимость золота продолжит снижаться
Ситуацию на рынке драгметаллов комментирует Евгений Афанасьев, начальник отдела операций с драгоценными металлами Уральского банка реконструкции и развития (УБРиР)
«МегаФон»
06.12.2016 10:38
Компания «МегаФон» поддержала Культурный форум
Во время Санкт-Петербургского международного культурного форума трафик передачи данных в сети «МегаФона» — телеком-партнера форума — вырос более чем на 60% по сравнению с обычным днем, а мобильная активность в городе на Неве увеличилась на 35%.
Tele2
05.12.2016 16:26
Tele2 создает для абонентов новую цифровую среду
Tele2 начинает масштабную цифровую трансформацию бизнеса и представляет новый корпоративный сайт. Первыми регионами, где компания полностью изменила дизайн и архитектуру официального интернет-ресурса, стали Санкт-Петербург и Москва
© 2000-2017 Фонтанка.Ру
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.