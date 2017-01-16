Петербуржец задержан за угрозу бросить фен в ванну возлюбленной

В Колпинском районе Петербурга задержали мужчину, угрожавшего убить свою сожительницу, бросив к ней в ванну работающий фен.

Как стало известно «Фонтанке», 33-летняя жительница дома 48 по улице Веры Слуцкой вызвала полицию около 9 утра в понедельник, 16 января. Когда наряд районного ОВО прибыл на место происшествия, заявительница сообщила, что в ее квартире находится неизвестный мужчина. В помещении сотрудники правоохранительных органов действительно обнаружили 48-летнего петербуржца. Правда, оказался он не незнакомым, а гражданским мужем хозяйки.

Как выяснилось, утром у пары произошел конфликт. Мужчина, по предварительной информации, посадил сожительницу в наполненную водой ванну и пообещал бросить туда фен. Потом, впрочем, все же позволил женщине одеться и выгнал ее на улицу.

Дебошира доставили в ближайший отдел полиции, где решается вопрос о возбуждении уголовного дела.