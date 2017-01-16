Убийцу российского посла похоронили на безымянном кладбище в Анкаре

Убийца посла России в Анкаре Андрея Карлова Мевлют Мерт Алтынташ, тело которого отказались забирать из морга его родные, похоронен в пятницу, 13 января, на безымянном кладбище в Анкаре.

Об этом сегодня сообщило агентство «Анадолу», по его данным, тело террориста на прошлой неделе было передано представителям местного муниципалитета для захоронения.

В соответствии с законодательством, родные могли забрать тело Алтынташа из морга в течение 15 дней, но не сделали этого. Убийца был захоронен.

Нападение на Карлова произошло 19 декабря во время выступления на открытии выставки «Россия глазами турок», организованной совместными усилиями посольства России в Анкаре и муниципалитета столичного района Чанкая. Нападавший убит в ходе полицейской операции.