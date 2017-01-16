«Дочка» «Юлмарта» обжаловала введение процедуры наблюдения в ее отношении

«Юлмарт Региональная сбытовая компания» обратилась в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области с апелляционной жалобой на решение о введении в отношении нее процедуры наблюдения, следует из картотеки суда.

Компания оспаривает решение суда первой инстанции, который счел обоснованным заявление «Балтийской электронной площадки» (БЭП) о признании «Юлмарт РСК» несостоятельной

ООО «Юлмарт РСК» — это операционная компания «Юлмарта», ответственная за розничную реализацию товаров и оказание услуг. Как сообщала «Фонтанка», в декабре 2016 года арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области ввел процедуру наблюдения в ее отношении.

В реестр требований кредиторов включена задолженность перед БЭП на 50 миллионов рублей.

Ранее представители «Юлмарт РСК» подчеркивали, что решение суда не означает признания несостоятельности, так как группа обладает значительным портфелем активов, полностью покрывающих все обязательства, и продолжает вести операционную деятельность.

Отметим, что в суде сейчас рассматривается еще несколько дел о несостоятельности в отношении различных компаний, входящих в ГК «Юлмарт». В том числе — иски частного кредитора Олега Морозова к НАО «Юлмарт» и ООО «Балтийская электронная площадка» к ООО «Юлмарт Девелопмент».