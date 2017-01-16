Путин установил День нацгвардии

Владимир Путин подписал указ «Об установлении Дня войск национальной гвардии Российской Федерации».

"В целях сохранения преемственности воинских традиций и повышения престижа службы в войсках национальной гвардии Российской Федерации постановляю: Установить День войск национальной гвардии Российской Федерации и отмечать его 27 марта", – цитирует текст указа пресс-служба Кремля.

Тем же документом признается утратившим силу указ «Об установлении Дня внутренних войск Министерства внутренних дел Российской Федерации».