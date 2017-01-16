За неделю с улиц Петербурга вывезли более 60 тысяч кубов снега

63 тысячи кубометров снега убрали с городских улиц начиная с девятого января дорожные предприятия Петербурга. На повестке дня борьба с гололедом, сообщает комитет по благоустройству в понедельник, 16 января.

Как объяснили в пресс-службе ведомства, за неделю больше 800 единиц спецтехники и тысяча специалистов отработали почти десять тысяч смен. Только за прошедшие выходные, с 13 по 15 января, на Северную столицу выпало около 13 см снега. С начала сезона, который начался в 2016 году в октябре, в городе выпало свыше 140 см осадков (в три раза больше, чем за тот же период в прошлом году), а дорожники вывезли 1,3 миллиона кубометров снега.

«Задачи ближайшего времени – борьба со скользкостью на тротуарах и вывоз снега», – подчеркнул председатель комитета по благоустройству Смольного Владимир Рублевский.

Чтобы обеспечить бесперебойное движение в Северной столице, основные работы по очистке городских улиц проводят ночью. Дворники посыпают опасные места 10-процентной песко-соляной смесью.

Впрочем, не всем горожанам нравится качество уборки: за прошедшую неделю в дежурную службу поступило около двухсот звонков с вопросами и жалобами, отметили чиновники, добавив, что петербуржцы могут наблюдать за передвижением уборочной техники на интерактивной карте на сайте комитета по благоустройству.