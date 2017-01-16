Байден: Евроинтеграция Украины - как полет на Луну

Вице-президент США Джо Байден сравнил евроинтеграцию Украины и проведение в стране демократических реформ с полетом космонавтов на Луну. Об этом он сказал в понедельник, 16 января, в ходе визита в Киев, передает портал «Апостроф».

«Следующий год будет очень сложным. Год, который покажет результат. Джон Кеннеди когда-то сказал о полете на Луну: "Мы не можем это откладывать". Я считаю, что украинцы не могут и не хотят откладывать создание нового демократического государства», — заявил Байден.

«Продолжайте демонстрировать свою приверженность верховенству права, продолжайте бороться с коррупцией, настаивайте на прозрачности. Расследуйте и преследуйте чиновников, которые разбазаривают бюджетные средства», — сказал вице-президент США. Байден последний раз прилетел на Украину в этом качестве.