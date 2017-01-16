Еще
16:06 16.01.2017
Пришлите свою новость!
16:05
Ввод жилья в Петербурге за год вырос на 2,8%
16:01
В 2016 году ни один гражданин Украины не получил статус беженца в Финляндии
15:56
Московская биржа возобновила торги
15:47
В ЗакСе помолятся перед началом новой сессии
15:43
«Нацбест» увеличил призовой фонд до миллиона рублей
15:38
МЧС Киргизии уточнило число погибших в авиакатастрофе
15:34
Павленский уехал из России после любовного скандала
15:30
Утонувшее судно Monni поднимут со дна акватории Финского залива
15:27
Лунев дебютирует в составе «Зенита» в матче против «Чанчунь Ятай»
15:20
Гол Кержакова признан лучшим голом "Зенита" первой половины сезона
15:13
Офисный рынок Петербурга побил рекорд в 2016 году благодаря крупнейшей сделке
15:08
В Курортном районе ищут миллионы клюнувших на приманку обнальщиков на «Авито»
14:59
Игорь Албин не бросит российское казачество
14:55
Лицензию на сбор долгов в Петербурге успела получить одна фирма
14:44
ФАС предписала аннулировать конкурс на строительство музея «Россия — моя история»
14:43
Петербуржец задержан за угрозу бросить фен в ванну возлюбленной
14:37
В петербургской поликлинике врача на дом вызывают по номеру телефона главврача
14:32
Убийцу российского посла похоронили на безымянном кладбище в Анкаре
14:22
«Дочка» «Юлмарта» обжаловала введение процедуры наблюдения в ее отношении
14:18
На таможне задержали более 50 кг египетских таблеток от гепатита С
14:14
Путин установил День нацгвардии
14:10
«ДП»: Петербургские компании пытаются получить деньги у турецкого подрядчика ЗСД
14:08
Байден: Евроинтеграция Украины - как полет на Луну
14:04
За неделю с улиц Петербурга вывезли более 60 тысяч кубов снега
14:00
На севере Финляндии сегодня заканчивается полярная ночь
13:56
Испания готовится к снегопаду
13:51
24 купели приготовили для крещенских купаний в Петербурге
13:47
Ковальчук установил рекорд СКА
13:34
Во Франции снижен подоходный налог
13:29
Страховщики ОСАГО жалуются на потери в 40 миллиардов
13:20
Кудрин предлагает повысить пенсионный возраст с 2019 года
13:18
Ремонт Банковского моста в Петербурге начнется в 2018 году
13:14
«Зенит» открыл продажу билетов на первый домашний матч в году
13:10
Петербурженка Екатерина Константинова выиграла три медали на чемпионате Европы по шорт-треку
13:04
Аэропорт в Бишкеке возобновил работу
12:57
Песков: Сайт Кремля атакуют хакеры, но обвинять какие-то страны смешно
12:56
В выходные в Петербурге поставлен антирекорд по числу ДТП
12:52
Лапландия зарабатывает миллионы на спецтурах для богатых
12:48
Здание бывшего детского приюта под Павловском выставлено на продажу
12:44
ГК «Эталон» в 2016-м увеличила продажи жилья на 35%
12:39
Песков опроверг сообщения о готовящейся встрече Путина и Трампа
12:32
В метро Петербурга прокомментировали поездку поезда с открытыми дверями
12:18
В Петербурге бывший адвокат получила условно за рейдерский захват
12:14
Грифона с Банковского моста после реставрации могут установить во дворе ФИНЭКа
12:12
Ле Пен подтвердила, что искала средства на выборы в США
12:07
Минкомсвязи перевело «Мир» на отечественное ПО
11:54
«Мемориал» обжаловал решение суда оставить общество в реестре НКО-иноагентов
11:46
Путин выразил соболезнования президенту Киргизии
11:38
США впервые выпустят монету с афроамериканкой
11:35
В центре Осло запретят передвижение на дизельных автомобилях
11:30
В Китае официально ужесточен лимит на легионеров
11:27
Президент Молдавии летит в Москву
11:21
Ленобласть ждет крещенская оттепель
11:13
Кузнецова вышла во второй круг Australian Open
11:08
В Пулково задержан подозреваемый в убийстве мужа родной сестры
11:03
Минобороны попросило прощения у родственников погибших в катастрофе Ту-154
10:57
На финской границе задержали россиянина и белоруса с ворованной одеждой
10:49
В петербургском метро поезд ехал с открытыми дверями
10:43
В «Останкино» прощаются с погибшими при крушении Ту-154 журналистами Первого канала и НТВ
10:37
Новый светофор на Выборгском шоссе подарил водителям пробку
10:31
На Дворцовой площади разобрали новогоднюю елку
10:23
На Вавиловых прорвало трубу с холодной водой
10:19
Петербургский курьер оставил подарок угонщикам, а те не растерялись
10:13
Разлив воды возле «Гранд Макет Россия» в Петербурге локализован
10:09
Бизнесмен устроил стрельбу из пневматики в саду "Нева"
10:03
Неслышащих актеров приглашают на кастинг в новый мюзикл
09:57
На месте падения "Боинга" под Бишкеком обнаружены тела 31 человека и 9 фрагментов тел
09:49
На проспекте Энгельса разбился насмерть мужчина
09:41
Финскую визу можно сделать до конца января
Предыдущие новости
Архив материалов
Происшествия
Версия для печати
16.01.2017 13:56

Испания готовится к снегопаду

Испания готовится к резкому понижению температуры и снегопаду на значительной части страны.

Как прогнозирует испанское метеорологическое агентство, в горных районах температура может понизиться до минус 10 градусов, а временами достигать отметки в минус 15 градусов. На большей части полуострова столбик термометра не будет подниматься выше плюс 5 градусов. Такая температура продержится в стране минимум три дня.

В 22 провинциях объявлено предупреждение из-за возможного схода лавин, снегопада и резких порывов ветра.

Сложные погодные условия сложились в Уэске (автономное сообщество Арагон), где снежный покров достигает 40 см, порывы ветра здесь до 120 км в час, столбик термометра опускался до 6 градусов ниже нуля. Здесь объявлен «красный уровень» опасности, равно как и в Лериде (Каталония).

Высокий (оранжевый) уровень опасности объявлен в Наварре, Бургосе, Леоне, Паленсии, Ла Риохе, Астурии, Теруэле и Кастельоне. В Барселоне введен «желтый уровень» – из-за ветра, достигающего 80 км в час, и высоких волн — до трех метров.

Ожидаются сильные порывы ветра в Пиренеях, а также в провинции Жирона (автономное сообщество Каталония), в Баш-Эбре (провинция Таррагона, Каталония) и на Балеарских островах, пишет РИА Новости.


Подписывайтесь на канал "Фонтанка.ру" в Telegram или Viber, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

СМИ2
MarketGid News
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Новости компаний
Молодежный еврейский центр «Гилель»
02.11.2016 10:45

Петербуржцы смогут съездить этой зимой в Израиль бесплатно

Юноши и девушки от 18 до 27 лет еврейского происхождения смогут бесплатно поехать в Израиль
«Отвечает эксперт»
25.10.2016 13:20

За лучший придуманный банковский офис дадут реальную награду

Рамки нашей постоянной рубрики «Отвечает эксперт» заметно расширились. Теперь, здесь можно не только задать свой вопрос и получить на него компетентный ответ, но и высказать свои пожелания
Yolkki Village
21.10.2016 16:35

Господдержка ипотеки будет действовать до конца года

По программе господдержки ипотеки определенным банкам предоставляется возможность выдавать кредиты с пониженной ставкой за счет средств бюджета, которые Правительство частично направляет на жилищное кредитование.
Материалы рубрики
Новости
Статьи
МЧС Киргизии уточнило число погибших в авиакатастрофе
В Курортном районе ищут миллионы клюнувших на приманку обнальщиков на «Авито»
Петербуржец задержан за угрозу бросить фен в ванну возлюбленной
Убийцу российского посла похоронили на безымянном кладбище в Анкаре
Испания готовится к снегопаду
Аэропорт в Бишкеке возобновил работу
Песков: Сайт Кремля атакуют хакеры, но обвинять какие-то страны смешно
В выходные в Петербурге поставлен антирекорд по числу ДТП
В метро Петербурга прокомментировали поездку поезда с открытыми дверями
В Петербурге бывший адвокат получила условно за рейдерский захват
Заплати полиции и бери такси в Пулково
Оганесян сел до победного
Югенд с Невского района
Пропаганда Кришны полицейским методом
Последние слова капитана: Доброе утро, Усть-Луга
Полковнику Кострыкину никто не звонит
Новогодний корпоратив в «Бали» приправили мордобоем
Кинули конкуренты? Закажи их
Где взрывать в Петербурге
ФСБ передала привет Израйлиту от Тимченко
Говорим и показываем
Главное
Последнее

Грифоны отправляются на реставрацию

Гол Кержакова признан лучшим голом "Зенита" первой половины сезона

На Дворцовой площади разобрали новогоднюю елку

В петербургском метро поезд ехал с открытыми дверями

На месте падения "Боинга" под Бишкеком обнаружены тела 31 человека и 9 фрагментов тел

Вячеслав ЕвдокимовФК "Зенит"

Футбольный «Зенит» сыграл на сборах в Дубае в регби

Новости компаний
Молодежный еврейский центр «Гилель»
02.11.2016 10:45
Петербуржцы смогут съездить этой зимой в Израиль бесплатно
Юноши и девушки от 18 до 27 лет еврейского происхождения смогут бесплатно поехать в Израиль
«Отвечает эксперт»
25.10.2016 13:20
За лучший придуманный банковский офис дадут реальную награду
Рамки нашей постоянной рубрики «Отвечает эксперт» заметно расширились. Теперь, здесь можно не только задать свой вопрос и получить на него компетентный ответ, но и высказать свои пожелания
Yolkki Village
21.10.2016 16:35
Господдержка ипотеки будет действовать до конца года
По программе господдержки ипотеки определенным банкам предоставляется возможность выдавать кредиты с пониженной ставкой за счет средств бюджета, которые Правительство частично направляет на жилищное кредитование.
Yolkki Village
13.10.2016 16:06
Конкурс в социальных сетях от ЖК Yolkki Village
Совсем скоро наступит последний день второго осеннего месяца. А это значит, что грядёт самый таинственный праздник в году - Канун Дня Всех Святых, более известный как Хэллоуин.
Задай вопрос эксперту!
06.10.2016 17:02
Безопасные финансы
Читая новости или статьи по финансовой тематике, Вы имеете возможность задать вопрос, не отходя от сайта. На этой неделе принимаем ваши вопросы по теме: безопасные финансы
СК «РЕСПЕКТ»
30.09.2016 11:15
Страховщики помогают программе переселения из аварийного жилья
По плану федеральной программы расселения граждан из ветхого жилья, к сентябрю 2017 года во всей стране должна быть решена проблема аварийного жилищного фонда. Но часто реализации программы мешает недобросовестное исполнение обязательств строительными организациями.
ТРК «Порт Находка»
07.09.2016 18:15
На открытии ТРК «Порт Находка» будет разыгран скутер
10 сентября среди всех участников открытия II очереди ТРК «Порт Находка» будет разыгран стильный скутер. Начало праздника в 12.00.
Ленстройтрест
12.08.2016 17:06
Ленстройтрест признан самым клиентоориентированным застройщиком Ленинградской области
Союз строительных организаций Ленобласти (ЛенОблСоюзСтрой) вручил награды лучшим предприятиям и организациям отрасли. Самым клиентоориентированным застройщиком региона признан Ленстройтрест – за работу над голландским кварталом Янила Кантри
ПАО «Сбербанк России»
19.07.2016 10:34
Сбербанк запускает летнюю акцию по потребительским кредитам
Снижение ставок составило до 2 п.п. Минимальная ставка по «Потребительскому кредиту под поручительство физических лиц» теперь составляет 13,9% годовых, по «Потребительскому кредиту без обеспечения» - 14,9% годовых, условия действуют для кредитов на сумму от 400 000 рублей.
Yolkki Village
05.07.2016 17:35
ЖК Yolkki Village проводит акцию с ресторанами города на Неве
С 4 июля получить приятную скидку 5% от любого чека в одном из лучших ресторанов города "Парк Джузеппе" или "Паруса на Крыше" станет очень просто. Для этого необходимо сфотографироваться в тамаресках, расположенных в этих замечательных ресторанах
© 2000-2017 Фонтанка.Ру
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.