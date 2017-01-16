Испания готовится к снегопаду

Испания готовится к резкому понижению температуры и снегопаду на значительной части страны.

Как прогнозирует испанское метеорологическое агентство, в горных районах температура может понизиться до минус 10 градусов, а временами достигать отметки в минус 15 градусов. На большей части полуострова столбик термометра не будет подниматься выше плюс 5 градусов. Такая температура продержится в стране минимум три дня.

В 22 провинциях объявлено предупреждение из-за возможного схода лавин, снегопада и резких порывов ветра.

Сложные погодные условия сложились в Уэске (автономное сообщество Арагон), где снежный покров достигает 40 см, порывы ветра здесь до 120 км в час, столбик термометра опускался до 6 градусов ниже нуля. Здесь объявлен «красный уровень» опасности, равно как и в Лериде (Каталония).

Высокий (оранжевый) уровень опасности объявлен в Наварре, Бургосе, Леоне, Паленсии, Ла Риохе, Астурии, Теруэле и Кастельоне. В Барселоне введен «желтый уровень» – из-за ветра, достигающего 80 км в час, и высоких волн — до трех метров.

Ожидаются сильные порывы ветра в Пиренеях, а также в провинции Жирона (автономное сообщество Каталония), в Баш-Эбре (провинция Таррагона, Каталония) и на Балеарских островах, пишет РИА Новости.