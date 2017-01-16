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16.01.2017 13:51

24 купели приготовили для крещенских купаний в Петербурге

Более двух десятков купелей приготовят для верующих к празднику Крещения в Петербурге. Главную иордань с ротондой и куполом оборудуют у стен Петропавловской крепости.

19 января Православная церковь празднует один из главных праздников – Крещение Господне, в который совершается таинство Великого освящения воды. Как сообщает ГУ МЧС по Петербургу, для проведения традиционных крещенских купаний в Петербурге готовят 24 адреса:

– В.О., наб. Лейтенанта Шмидта, 21. Купель будет действовать с 18 часов 18 января до полуночи.
– Никольская улица, 13. С 18:00 18 января до полуночи.
– Береговая улица, 4а (напротив д. 84 по Большой Озерной улице). С 15:00 18 января до 06:00 19 января.
– Поселок Усть-Ижора, Шлиссельбургское шоссе, 217. С 18.00 18 января до полуночи.
– Колпино, ул. Володарского, 42. С 18:00 18 января до 05:00 19 января, а также с 11:00 до 20.00 19 января.
– Пересечение пр. Косыгина и ул. Передовиков (на территории храма святой равноапостольной Марии Магдалины). С 18:00 18 января до 03:00 19 января.
– Малоохтинский пр., 52 (на территории блокадного храма Успения Пресвятой Богородицы на Малой Охте). С 18:00 18 января до 03:00 19 января.
– Красное Село, ул. Красных Командиров, 6, корп. 6. С 18:00 18 января до 03:00 19 января.
– Кронштадт, Тулонская аллея, 3. С 13:00 до 02:00 18 января и с 13:00 до 00:00 19 января.
– Сестрорецк, Петровская набережная, 1 (озеро Разлив, возле храма святых апостолов Петра и Павла). С 18:00 18 января до 03:00 19 января.
– Поселок Песочный, ул. Мельничная, 32 (купель расположена в отдельном здании у часовни прп. Серафима Саровского). С 18:00 18 января до 03:00 19 января.
– Рыбацкий пр., 12, лит. А. С 19:00 18 января до полуночи.
– Искровский пр., 11. 18 января с 11:30 до 20:00 и 19 января с 11:30 до 20.00.
– Пр. Обуховской Обороны, 24. 18 января с 11:30 до 00:00 и 19 января с 11:30 до 00:00.
– Пушкин, Колонистский пруд. С 21:30 18 января до 06:00 19 января.
– Аптекарская наб., возле дома 8. С 18:00 18 января до 03:00 19 января.
– Петергоф, Санкт-Петербургский пр., 32. С 11:00 19 января до 03:00 20 января.
– Стрельна, Санкт-Петербургское шоссе, 15. С 21:00 18 января до 03:00 19 января и с 12:00 до 21:00 19 января.
– Стрельна, Санкт-Петербургское шоссе, 109 (находится на территории Михайловки). С 13:00 до 19.00 19 января.
– Стрельна, Санкт-Петербургское шоссе, 115. С 12:00 18 января до 04:00 19 января и с 10:00 до 23:00 19 января.
– Пос. Лахта, ул. Береговая, 19. С 09:00 до 22:00 19 января.
– Ул. Ольховая, 2 (парк, озеро Долгое). С 22:00 18 января до 21:00 19 января.
– Ул. Димитрова, 32, лит. А. С 22:00 18 января до 10:00 19 января.

Главная крещенская купель с ротондой и куполом в этом году появится у стен Петропавловской крепости, со стороны Трубецкого бастиона. Как сообщили в пресс-службе Смольного, иордань будет открыта 19 января с 13:00 до полуночи.

Безопасность всех купальщиков обеспечат сотрудники МЧС и поисково-спасательной службы, для обогрева горожан установят  армейские палатки.

По данным сервиса «Яндекс. Погода», в Петербурге 19 января ожидается температура воздуха от 0 до +2 градусов, дождь со снегом.


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