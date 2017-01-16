Ковальчук установил рекорд СКА

Нападающий СКА Илья Ковальчук, сделав две голевые передачи в матче с «Сибирью» (6:2), установил рекорд армейского клуба по количеству очков в регулярном сезоне. Как сообщает официальный сайт петербургской команды, на данный момент на счету форварда 66 (25+41) очков в 50 играх. Предыдущее достижение принадлежало Максиму Сушинскому: 65 очков, набранных в сезоне-2009/10.

Напомним, после вчерашнего матча с «Сибирью» СКА также обновил клубный рекорд по общему количеству забитых голов в регулярном чемпионате КХЛ.

На текущий момент СКА продолжает лидировать в чемпионате КХЛ, имея на своем счету 118 очков. Это на четыре очка больше, чем у идущего на втором месте ЦСКА.