Ремонт Банковского моста в Петербурге начнется в 2018 году

Реставрация конструкций Банковского моста в Петербурге начнется в 2018 году и займет около полугода, сообщили «Фонтанке» в комитете по развитию транспортной инфраструктуры 16 января, в понедельник.

Как пояснили в КРТИ, проект реставрации Банковского моста через канал Грибоедова уже разрабатывается. Стоимость ремонтных работ будет известна после завершения проектирования.

Разработка проекта капремонта Банковского моста началась в 2014 году. Контракт стоимостью 6,2 млн рублей был заключен с АО «Петербургские дороги». Согласно порталу госзакупок, он истекает в ноябре этого года.

Напомним, 16 января мастерская «Наследие» демонтирует грифонов, украшающих мост. Реставрация скульптур должна завершиться к ноябрю этого года. Однако фигуры вернутся на место только после капремонта самого мостика через канал Грибоедова.