Футбольный клуб «Зенит» открыл продажу билетов на первый домашний матч в году против «Андерлехта» в рамках 1/16 Кубка Европы, который пройдет 23 февраля.

Сейчас в продаже имеются 5700 билетов. Цены: от 500 до 2000 рублей. Отметим, что это будет ответная встреча. Первая состоится 16 февраля в Брюсселе.

Напомним, «Зенит» завершил групповой этап Лиги Европы на первом месте, одержав 5 побед в 6 матчах с разницей забитых и пропущенных голов 17-8. Сейчас сине-бело-голубые находятся на сборах в Дубае.