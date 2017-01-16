Петербурженка Екатерина Константинова выиграла три медали на чемпионате Европы по шорт-треку

Петербургская шорт-трекистка Екатерина Константинова на прошедшем в Турине чемпионате Европы стала трехкратным призером. Она выиграла две бронзовые медали в многоборье и на 1000 метрах, а также серебро на 3000 метрах.

Среди других россиян на турнире отличились Софья Просвирнова, выигравшая золото на дистанции 1000 м, и Семен Елистратов, победивший на 3000 м и в общем зачете многоборья.

Напомним, в декабре Министерство спорта РФ включило Екатерину Константинову в расширенный список сборной на Олимпиаду-2018.