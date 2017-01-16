В жилом комплексе «Северная долина» открылся каток

Компания «Главстрой-СПб», входящая в строительный сектор одной из крупнейших российских диверсифицированных промышленных групп «Базовый Элемент», и СПАО «Ингосстрах» открыли каток на территории жилого комплекса «Северная долина» в Выборгском районе Санкт-Петербурга.

Новая многофункциональная площадка разместилась на той части жилого комплекса, где в будущем планируется создание парка. Размер ледового поля составил 40x20 м. На нем одновременно могут находиться до 100 человек. Бесплатная ледовая площадка будет работать ежедневно с 10:00 до 23:00. В теплое время года ее планируют использоваться для игры в футбол.

В торжественной церемонии открытия катка приняли участие представители компаний «Главстрой-СПб», СПАО «Ингосстрах» и администрации Выборгского района. Для гостей праздника была подготовлена развлекательная программа: все желающие могли поучаствовать в различных конкурсах, сфотографироваться на память. Также здесь прошли в мастер-классы по фигурному катанию, которые провели опытные фигуристы.

«Главстрой-СПб»

- Открытие нового спортивного объекта – это еще один шаг к созданию комфортной, благоприятной среды проживания в районе. Уверен, что появление ледовой площадки рядом с домом будет способствовать популяризации занятий спортом среди жителей «Северной долины», – считает глава администрации Выборгского района Санкт-Петербурга Валерий Гарнец.

– Сегодня жилой район «Северная долина» – это полноценная городская территория с социальной, коммерческой и общественной инфраструктурой. Идея создания многофункциональной площадки для проведения досуга в комплексе пришла к нам достаточно давно. Этот проект стал первым этапом освоения будущей парковой зоны. Мы надеемся, что каток станет местом отдыха для всех жителей района, – говорит первый заместитель генерального директора «Главстрой-СПб» Александр Лелин.



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