Аэропорт в Бишкеке возобновил работу

Международный аэропорт Манас в Бишкеке 16 января в 13.30 по местному времени (10.30 мск) начал работать в штатном режиме, говорится в сообщении администрации аэропорта.

На данный момент он принимает и выпускает воздушные суда. Аэропорт был закрыт из-за авиакатастрофы грузового самолета Boeing 747 утром 16 января. На месте катастрофы работали сотрудники аэропорта и МЧС.

Борт турецкой частной авиакомпании ACT Airlines, следовавший авиарейсом Гонконг — Бишкек — Стамбул, разбился, когда заходил на посадку в киргизский аэропорт Манас. Лайнер рухнул на дачный поселок. Число жертв составило не менее 37 человек.