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16.01.2017 12:57

Песков: Сайт Кремля атакуют хакеры, но обвинять какие-то страны смешно

Москва не будет необоснованно и неразумно обвинять какие-либо страны в кибератаках на свои информационные ресурсы, СМИ, банки и сайт Кремля; российские ведомства делают все необходимое для обеспечения кибербезопасности, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Уподобляться тем, кто прибегает к таким неразумным и необоснованным обвинениям, мы не будем», — сказал Песков журналистам, комментируя слова секретаря Совбеза РФ Николая Патрушева об участившихся кибератаках на российские информсистемы и отвечая на вопросы, как Россия будет противостоять этой угрозе, разработаны ли конкретные варианты защиты и какая из стран за этим стоит.

«Что касается кибератак на наши информационные системы, информационные ресурсы, наши СМИ, на наши кредитно-финансовые организации — банки, то эти атаки не вновь: они продолжаются достаточно давно, бывают периоды высокой интенсивности, периоды более низкой интенсивности, но это давняя история. Конечно, наши соответствующие ведомства делают все необходимое для обеспечения кибербезопасности и критически важных систем, и иных систем», — добавил Песков.

Он также рассказал об атаках на сайт президента РФ. «Президентский сайт постоянно подвергается атакам, на ежедневной основе. Бывают дни, когда тысячи попыток и взлома сайта, и получения контроля над сайтом, и обрушения сайта. И когда наши компетентные органы пытаются проследить следы этих атак, эти следы уходят и в европейские страны, и в США, и в Канаду, и в Китай, и в Индию», — сказал он.

При этом, как отметил Песков, со стороны Москвы не было никаких обвинений в адрес официальных столиц этих стран. «Согласитесь, было бы неразумно и смешно при этом нам выступать с какими-то обвинениями в адрес официальных столиц», — сказал он.

При этом, по его словам, в прошлом году на сайт президента России были совершены кибератаки не со стороны физических лиц, сообщает РИА Новости. «В прошлом году на президентский сайт были совершены атаки, которые, очевидно, судя по интенсивности и массированности, одиночные хакеры или даже группы хакеров организовать не могли. Это были DDoS-атаки. Очевидно, что это не физические лица этим занимались. И здесь мы не стали выступать с какими-либо голословными обвинениями», — заявил Песков.


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