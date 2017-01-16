В выходные в Петербурге поставлен антирекорд по числу ДТП

Сутки 13 января, а также выходные (14-е и 15-е число) для петербургских автомобилистов выдались крайне неприятными. Наступившая зима привела к числу аварий, сопоставимому с будними днями. Так, в воскресенье, 15 января, инспекторы ГИБДД зафиксировали 484 дорожно-транспортных происшествия.

В 20 из них пострадали люди, ранены 30 человек. Для сравнения: в обычные дни в ДТП в городе, как правило, фиксируется около 20 пострадавших.

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